Actualité
Rue de la République
Rue de la République © Romane Thevenot
Article payant

Un an après la ZTL, quel bilan pour ceux qui font la Presqu’île ?

  • par Paul Terra

    • Piétons et habitants satisfaits, commerçants plutôt circonspects. Un an après sa mise en place controversée, la ZTL de Lyon n’a pas pleinement convaincu. Mais un retour en arrière paraît désormais aller à rebours de l’air du temps.

    La foule qui déambule sur la partie nord de la rue de la République et les habitants de la Presqu’île sont devenus les meilleurs ambassadeurs des écologistes un an après la mise en place contestée de la ZTL de Lyon. Dans les rues de la Presqu’île, les retours populaires sont assez positifs. “Pour les habitants, ce n’est que bénéfique une fois le changement d’habitude intégré. S’ils sont motorisés, cela ne change rien pour eux. Ils peuvent continuer d’entrer et sortir”, sourit Valentin Lungenstrass, actuel adjoint aux finances après avoir porté le projet de la ZTL lors du mandat précédent. “Le dispositif est apprécié par les riverains notamment parce qu’il a apporté du calme le soir”, relève Maxime Le Moing, président de l’ADPL (Association du développement de la Presqu’île de Lyon). La mise en place de la ZTL a définitivement permis de régler le problème des rodéos qui a pollué les samedis soir de nombreux habitants du quartier. Avec un bémol, ces nuisances se sont reportées sur les quais de Saône et du Rhône.

    Victimes collatérales

    Il vous reste 82 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Article payant Trois autres projets de la Presqu’île en suspens
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Article payant Trois autres projets de la Presqu’île en suspens 08:00
    Rue de la République
    Article payant Un an après la ZTL, quel bilan pour ceux qui font la Presqu’île ? 07:45
    Article payant 4 scénarios pour (re)faire de la place aux voitures en Presqu’île 07:30
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Article payant La droite lyonnaise va-t-elle détricoter la piétonnisation de la Presqu’île ? 07:15
    Article payant Bruno Lina, virologue lyonnais 07:00
    d'heure en heure
    Là où on ne les attendait pas : les Verts lyonnais se divisent sur les JO 30/05/26
    On s’en serait bien passé à Lyon : une Voie lyonnaise accidentogène 30/05/26
    Et si Laurent Wauquiez devenait consensuel ? 30/05/26
    Fouziya Bouzerda © Tim Douet
    Ordre national du Mérite : comment l’obtient-on et quels sont les critères d’attribution ? 30/05/26
    Bruno Retailleau en visite dans le Rhône ce jeudi 30/05/26
    Périscolaire : des élus Cœur lyonnais demandent une mission d'information et d'évaluation 30/05/26
    Réouverture de la rue Grenette : la concertation citoyenne prend fin le 31 mai 30/05/26
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Accident mortel à trottinette à Villeurbanne : le chauffard s'est rendu 30/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut