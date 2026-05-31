Durant la campagne, la candidate Sarselli s’était montrée définitive sur la question de la rue Grenette : les voitures effectueraient leur retour si elle l’emportait. La promesse n’était toutefois pas assortie d’un mode d’emploi. Les élus et services planchent aujourd’hui sur une manière de concrétiser l’engagement de la présidente Grand Cœur lyonnais de la Métropole de Lyon.

Un an après la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL), la nouvelle majorité métropolitaine de Véronique Sarselli s’apprête à trancher sur la réouverture de la rue Grenette. Une décision hautement symbolique qui pourrait redessiner l’ensemble du plan de circulation en Presqu’île et relancer le bras de fer autour de la place de la voiture à Lyon.

Les élections de mars dernier n’ont pas vraiment tranché l’épineuse question de la ZTL (zone à trafic limité) de Lyon qui rythme encore l’actualité un an après son entrée en vigueur. La mesure divise toujours les acteurs de la Presqu’île qui se partagent grossièrement en deux catégories. Ceux qui y vivent l’ont majoritairement adoptée. Ceux qui y travaillent, à commencer par les commerçants, restent a minima sceptiques. Politiquement l’impact de la ZTL a été difficilement quantifiable lors des élections municipales et métropolitaines. Ses promoteurs comme ses détracteurs peuvent revendiquer une victoire. Les écologistes ont gardé la Ville de Lyon et la circonscription métropolitaine Lyon-Centre abritant la ZTL. Jean-Michel Aulas est, lui, arrivé en tête du premier tour dans tous les bureaux de vote du périmètre de la ZTL et la droite a conquis la Métropole de Lyon, collectivité qui a instauré le dispositif et a la main sur les voiries et l’espace public.