Lyon : le comité des enfants des HCL inaugure ses premières réalisations

Lancé en septembre 2023, le comité des enfants des Hospices civils de Lyon a inauguré ce mercredi 18 septembre ses premières réalisations en présence de Grégory Doucet.

Respect et accessibilité. Tels étaient les deux grands thèmes de ce tout nouveau Comité des enfants des Hospices Civils de Lyon (HCL). Lancé le 20 septembre 2023 à Lyon, ce comité n’existe seulement que dans deux autres villes, Reims et Strasbourg. L’ambition étant de placer la parole et les besoins des enfants au cœur des discussions afin d’améliorer leur confort lors de leur séjour à l’hôpital. Quasiment un an, jour pour jour, après son lancement, le comité inaugurait ce mercredi 18 septembre ses premières réalisations en présence du maire de Lyon, Grégory Doucet.

Améliorer le quotidien à l’hôpital

Composé au départ de seulement deux enfants, le petit groupe est rapidement devenu grand. Marius, Illyès, Yosr, Maëlana, Assim et Justine se sont réunis et concertés pendant plusieurs mois afin de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des enfants à l’hôpital. "On s’est demandé ce qui n’allait pas à l’hôpital, de notre arrivée à notre départ, et comment on fait pour améliorer l’accessibilité", confie Illyès, onze ans. Pour cela, un questionnaire a été donné à différents enfants hospitalisés à l’hôpital Femme Mère Enfants (HFME) pour connaître leurs différents besoins. "Il faut que notre parole en tant que jeunes patients soit écoutée, ajoute encore le jeune homme, et on peut voir que nos projets se concrétisent."

Quatre projets ont rapidement été lancés et certains travaux viennent à peine de se terminer. Les pavés du parvis de l’HFME ont été remplacés par une bande jaune afin que les fauteuils roulants et les poussettes puissent circuler sans problème. Le dépose-minute, présent depuis cet été, est également le fruit du comité des enfants. Les trottoirs le long de l’hôpital ont été élargis, permettant désormais à deux fauteuils roulants de se croiser. Le ralentisseur à proximité du bâtiment A1, accueillant des enfants handicapés moteurs et mentaux, a par ailleurs été élevé au niveau du trottoir.

"Vous êtes déjà des citoyens engagés"

Présent ce matin à l’occasion de l’inauguration, le maire de Lyon, Grégory Doucet a tenu à saluer l’engagement des sept enfants. "Très souvent, on considère les enfants comme des citoyens en devenir, mais par votre travail et votre engagement, vous nous avez montré que vous avez déjà toute la légitimité à nous partager quelles sont vos aspirations. De ce fait, nous avons une responsabilité à respecter votre parole, vos opinions, vos aspirations", a ainsi déclaré l’édile. Et d’ajouter : "Je voulais vous féliciter d’avoir su, avec une grande intelligence, œuvrer pour le bien de tous. Vous saurez nous aider à construire une société plus juste, plus inclusive et solidaire."

Le comité des enfants des HCL continuera de développer des projets à l’avenir. Une excellente nouvelle aussi bien pour les enfants que pour les parents, comme l’explique la maman du jeune Assim. "Le comité a permis à mon fils de prendre de l’assurance. Il n’a plus peur de prendre la parole à l’école, à l’hôpital, mais surtout, il s’est senti écouté", explique-t-elle. "On est fier qu’il sache ce qu’il veut pour lui, mais aussi pour aider les autres", conclut la maman.

