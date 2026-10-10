Annulée à cause de la canicule, la marche des fiertés de retour à Lyon ce samedi

D'abord prévue le 27 juin, puis reportée suite à la canicule, la marche des fiertés aura bien lieu ce samedi 10 octobre à Lyon. Le cortège partira de la station de métro Gratte-Ciel (Villeurbanne) à 14 heures.

Reportée à cause des fortes chaleurs de cet été, la marche des fiertés aura bien lieu sous les nuages ce samedi 10 octobre. Les festivités commenceront à 13 heures devant la bouche de métro Gratte-ciel, à Villeurbanne.

Les collectifs prendront ainsi la parole, avant le début de la marche, prévue une heure plus tard. Les participants longeront ensuite les cours Emile Zola, Vitton, et Franklin Roosevelt, puis l'avenue Maréchal Foch et le quai de Serbie, avant de rejoindre la Porte des Enfants du Rhône au parc de la Tête d'Or. Un "village des fiertés" sera installé sur place entre 14 heures et 19 heures. L'arrivée du cortège prévue à 17 heures.

Pour cette trentième édition, le slogan est le suivant : "Canicule et fascismes nous butent ! Pour les putes, pour les trans rentrons en résistance !" Un soutien affiché aux travailleuses du sexe, ainsi qu'aux personnes trans. Le message revêt également un caractère politique et écologique, alors que la campagne des présidentielles bat son plein.

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