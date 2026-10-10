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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Givors : deux policiers blessés par une grenade après une erreur de manipulation

  • par Romain Balme

    • Ce vendredi 9 octobre, deux policiers ont été transportés à l'hôpital après avoir fait exploser une grenade dans leur véhicule. Ils étaient postés devant un lycée de Givors dans le cadre des manifestations lycéennes.

    Après plusieurs journées intenses de mobilisations lycéennes, Givors a retrouvé le calme ce vendredi 9 octobre. Pourtant, deux policiers postés dans leur voiture devant le lycée Aragon-Picasso pour surveiller l'établissement, ont fini à l'hôpital, révèle le Progrès. En cause, une erreur de manipulation. Les deux agents, âgés de 28 et 47 ans auraient tiré une grenade par inadvertance dans leur véhicule, déclenchant un feu dans l'habitacle.

    Les pompiers ont dû rapidement intervenir pour résoudre la situation. L'un des fonctionnaires aurait été brûlé à la jambe, l'autre à la cuisse. Ils ont été transportés en urgence relative au pavillon I de l'Hôpital Edouard Herriot, spécialisé dans la prise en charge des personnes brûlées.

    Lire aussi : Lyon : un homme d’une vingtaine d’années mortellement blessé à l’arme blanche lors d'une rixe

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