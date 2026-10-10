En ouverture de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est incliné à l’extérieur contre Lens (2-1) ce vendredi 9 octobre. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient quitter le podium ce week-end.

Pas de retour gagnant pour l’OL. Après la (longue) trêve internationale de ce début de saison, la Ligue 1 faisait son retour sur les terrains de l’Hexagone. Pour l’ouverture de cette sixième journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplaçaient ce vendredi au stade Bollaert de Lens, dauphin du PSG la saison dernière. Invaincus depuis le début du nouvel exercice, les Lyonnais voulaient poursuivre leur marche en avant et pouvaient, en cas de victoire, devenir provisoirement leaders en attendant la rencontre entre Monaco et Toulouse.

Mais les Lyonnais ont fait face à une valeureuse équipe lensoise qui a rapidement pris le match en main devant son public. Dès la 12ème minute, Florian Sotoca lançait les hostilités en reprenant un centre venu de la droite signé Ruben Aguilar. Il aura fallu un énorme Dominik Greif, resté scotché sur ses appuis, pour maintenir le score à 0-0. Visiblement frustré, le même Florian Sotoca allait cette fois, s’imposer face au gardien slovaque. Un enchaînement contrôle poitrine puis frappe imparable sur une ouverture de son capitaine Florian Thauvin. C’est tête baissée que les Lyonnais rentraient au vestiaire, malgré deux nouvelles parades de Greif (44e, 45+1).

Openda blessé, Merah buteur en fin de match

À l’attaque de la seconde période, les Lyonnais ont cherché à se réveiller, en vain, par l'intermédiaire de Pavel Sulc. Mais ces derniers ont vécu un nouveau coup dur à l’approche de l’heure de jeu. Loïs Openda, l’attaquant prêté par la Juventus, subissait un tacle d’Ismaël Ganiou, le contraignant à sortir sur blessure.

Puis les Lensois ont repris la mainmise sur la partie. Le latéral Mathieu Udol reprenait de la tête un coup franc venu de la patte gauche de Florian Thauvin pour creuser l’écart (2-0, 76e). Ce même Mathieu Udol commettait un geste maladroit sur Khalis Merah (84e) et laissait ses partenaires à 10 contre 11. Une infériorité numérique qui n’aura pas profité aux hommes de Paulo Fonseca, malgré la réduction du score de Khalis Merah une minute plus tard (85e). Le joueur formé au club profitait d’une mauvaise relance de la défense lensoise pour réduire l’écart, sans succès.

Lens a tenu et gagne pour la première fois cette saison. L’OL rate l’occasion de dépasser Monaco et pourrait quitter le podium à l’issue de cette journée en cas de victoire de Lille, Rennes et du Paris FC. Prochaine échéance pour les Gones ce jeudi 15 octobre face aux Anglais de Crystal Palace, pour le compte de l’Europa League.

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