Ce samedi 10 octobre, le salon Studyrama des Études supérieures accueille près de 250 établissements à Eurexpo, dans l’Est lyonnais. Au programme : formations, vie étudiante, Parcoursup et conférences.

Alors que la suppression de Parcoursup fait partie des nombreuses revendications lycéennes, l'orientation post-bac reste une étape obligatoire, et il est parfois difficile de faire un choix. Ce samedi 10 octobre de 9 heures à 17 heures, le salon Studyrama des Etudes Supérieures s'installe à Eurexpo, dans l'Est lyonnais.

Organisé avec le soutien de l’académie de Lyon, la métropole de Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes, l'évènement accueille près de 250 établissements de Bac à Bac+5. Parmi ces derniers, les trois universités lyonnaises, des IUT, BTS, classes préparatoires, grandes écoles, écoles spécialisées, CFA et armées seront présents. Tous les domaines seront représentés de l'art aux sciences, en passant par le sport et le commerce.

Le 4L Trophy s'invite à Lyon

L'objectif n'est pas seulement d'éclairer le choix de parcours des élèves. La gestion de Parcoursup et la vie étudiante à Lyon, feront partie des sujets évoqués, notamment dans les nombreuses conférences prévues tout au long de la journée.

Le salon accueillera le 4L Trophy, qui fêtera ses 30 ans d'existence en février prochain. L'organisation du 1er rallye-raid jeune et étudiant du monde sera disponible pour répondre aux questions. Une 4L ayant participé au rallye sera par ailleurs exposée. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire, sur le site de Studyrama.

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