Manifestations lycéennes : A Lyon, la mairie du 6e arrondissement accueille "une centaine d'élèves" pour passer leurs examens

À Lyon, la mairie du 6e arrondissement organise des devoirs surveillés ce samedi 10 octobre. L'objectif, permettre aux élèves de composer malgré les perturbations liées aux manifestations lycéennes.

Alors que les manifestations lycéennes ont entrainé le passage des cours en distanciel dans plusieurs établissements, la mairie du 6e arrondissement de Lyon a décidé d'agir. Dans un communiqué, le maire Samuel Soulier (Horizons) a annoncé l'organisation de devoirs surveillés au sein même de la mairie ce samedi 10 octobre.

La démarche est à l'initiative des étudiants, qui ont demandé à passer leurs examens dans "des conditions normales". "Leur demande était simple, légitime et urgente : pouvoir travailler, composer et défendre leurs chances, malgré une situation qui les dépassait", affirme l'élu qui en a profité pour condamner les débordements. "Les dégradations, les affrontements et certaines scènes particulièrement graves et choquantes sont inacceptables. Rien ne saurait justifier que des établissements soient saccagés, que des personnes soient mises en danger ou que l’avenir de jeunes soit compromis", a-t-il martelé.

Des tirs de mortiers dans un lycée de l'arrondissement

En matière d'organisation, les services logistiques de la Ville ainsi que les associations hébergées au sein de la mairie ont accepté de céder leur place aux élèves. Le maire s'est dit "profondément fier de ces jeunes" qu'il considère comme "une chance pour notre société."

"Nous refusons les amalgames. Tous les jeunes ne sont pas des casseurs. Nous ne laisserons

pas les violences de quelques-uns effacer les efforts, les ambitions et l’engagement de toute une génération", explique Samuel Soulier.

Pour rappel, le lycée Edouard Herriot (Lyon 6e) avait été la cible de tirs de mortiers ce jeudi 8 octobre. Présent sur place le lendemain, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke avait dénoncé "un déchainement de violence", annonçant que la collectivité "déposait des dizaines de plaintes chaque jour" pour confondre les responsables de ces actions.

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