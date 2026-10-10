Trail de l'Aqueduc, il était une Foy dans l'Ouest

Les 10 et 11 octobre, Sainte-Foy-lès-Lyon accueille la sixième édition du Trail de l’Aqueduc, avec 2 300 coureurs attendus sur des parcours aux couleurs du Far West.

Samedi 10 et dimanche11 octobre, Sainte-Foy-lès-Lyon se transforme en ville-frontière. Pour sa sixième édition, le Trail de l'Aqueduc fait souffler l'esprit du Far West sur ses collines : petits cow-boys le samedi, grande chevauchée le dimanche et 2 300 pionniers attendus sur la piste.

Oubliez les diligences, dans l'Ouest lyonnais, c'est à pied qu'on part à la conquête des collines. Depuis 2021, le Trail de l'Aqueduc invite chaque automne à explorer Sainte-Foy-lès-Lyon comme "un territoire à découvrir", entre bitume et chemins de terre, panoramas et sentiers cachés. La Ville l'organise pour "mettre en valeur son patrimoine et ses quartiers". Tous les convois partent du même camp de base : le site du Plan du Loup. Samedi, le village du trail se transforme en véritable ville de western dehors comme dans le gymnase, avec structures gonflables, tir à l'arc et animations pour toute la famille.

Chapeau vissé sur la tête, les enfants prennent ensuite la piste pour les Courses des gones gratuites et ouvertes dès 4 ans. Les cow-boys les plus déterminés de 11 à 14 ans lanceront les hostilités à 14h30 sur 2,5 kilomètres. Les 9-10 ans leur leur emboîteront le pas à 15h pour 1,5 kilomètre puis viennent les 6-8 ans à 16 h sur 750 m. Enfin, à 16 h 30 les plus jeunes pionniers de 4-5 ans galopent 400 m, main dans la main, avec un parent.

Trail de l'Aqueduc de Sainte-Foy-les-Lyon : "mettre en valeur son patrimoine et ses quartiers".

Dimanche la grande chevauchée

Dimanche 11 octobre, place aux aventuriers aguerris. À 7h15 s'élance "L'expédition", la plus longue des traversées : 42 km et 935 m de dénivelé positif jusqu'à Chaponost, sur la piste de l'aqueduc romain du Gier. À 9h, c'est au tour de "Un indien sur l'Aqueduc", 21 km et 538 m de D+ à parcourir en solitaire ou en duo. "La ruée vers l'or" ferme la marche à 10h15. Les éclaireurs ont revu son tracé pour éviter les embouteillages de la piste et il gagne un kilomètre à 11 km.

Signe que la fièvre de l'or ne retombe pa,s les trois courses affichent complet et une liste d'attente est ouverte. Cette année, les éclaireurs ont tout chamboulé : les parcours se courent en sens inverse. Les habitués ("les pionniers") croiront connaître le terrain, mais chaque montée, chaque descente et chaque point de vue se découvrira sous un angle nouveau. La piste traverse le centre-bourg et sa place Xavier Ricard, fraîchement réaménagée et désormais piétonne à 44% et plus verte.

Cette année, La Gravière, le plus petit quartier de la ville, sera mis en valeur.

Derrière cette épopée, c'est toute la Ville qui est en selle. Le trail est organisé et coordonné par ses agents et 250 bénévoles tiennent le fort tout le week-end, dont 140 signaleurs postés comme des sentinelles le long des pistes. Le succès ne se dément pas : plus de 7 000 aventuriers ont déjà relevé le défi en cinq éditions et 97% en sont repartis conquis.

Ravitaillements : le Trail de l'Aqueduc 2026 en chiffres



73 bouteilles de Coca-Cola de 1,25 L

88 bouteilles d’eau gazeuse de 1 L

13 bouteilles de sirop (grenadine et menthe)

3,5 kg de tranches de bananes séchées

3,5 kg d’abricots séchés

20 paquets de pain d’épices de 350 g

385 bananes

349 oranges

29 kg d’emmental

environ 577 tranches de jambon blanc

721 tranches de rosette

1 442 tranches de pain

environ 96 paquets de 12 biscuits TUC

600 barres de céréales de qualité supérieure

44 paquets de gâteau marbré de 500 g

700 compotes à boire