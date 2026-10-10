Rhône : un nouvel établissement certifié "Internat d'Excellence"

L'Internat du Rhône a ouvert ses portes en septembre dans un collège de Deux-Grosnes. Un établissement conçu pour allier bien-être des élèves et respect de l'environnement.

En cette rentrée 2026, le département du Rhône compte un nouvel établissement certifié "Internat d'Excellence". L'Internat du Rhône a ouvert ses portes en septembre dernier sur le site du collège du Mont Saint-Rigaud à Deux-Grosnes, considéré comme le toit du département (1 009 m d'altitude). Pour cette première année, 18 collégiens ont intégré cet établissement qui atteindra sa jauge maximale de 48 élèves pour la rentrée de 2027.

"Labellisé Internat d’Excellence Ruralité (IER) par le ministère de l’Éducation nationale et co-financé par l’État, le bâtiment, réalisé par le Groupe Baudin Chateauneuf et conçu par Ataub Architectes, vise l’excellence énergétique et écologique", se félicite la collectivité dans un communiqué de presse.

Ce projet s'articule autour de deux ambitions fortes : "un cadre de vie et de travail optimum impulsé par une sensibilisation au développement durable et des activités physiques de pleine nature." Concrètement, cet internat propose des chambres de deux élèves maximum, des salles d’étude ouvertes sur l’extérieur, une restauration basée sur les produits locaux, une section sport nature (VTT, trail et course d’orientation), mais aussi une accessibilité complète pour les collégiens en situation de handicap.

Réduire la consommation énergétique

Dans la construction du projet, une attention particulière a été mise sur les performances énergétiques. "Son orientation, la qualité de son isolation, l'apport de lumière naturelle et les dispositifs de protection contre la chaleur permettent de réduire naturellement les besoins en chauffage, en rafraîchissement et en éclairage", affirme le Département du Rhône. La collectivité table sur une consommation énergétique prévisionnelle de 49,4 kWh/m² par an. Un niveau légèrement inférieur à l'objectif fixé par le maître d'ouvrage de 50 kWh/m² par an.

3,75 millions d'euros ont été investis dans ce projet de grande ampleur. A noter que le dossier a été retenu dans le cadre de l’appel à projet "Internat d’excellence ruralité" et l’État y contribue à hauteur de 1,25 million d'euros.

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