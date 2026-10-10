Shopping sport à Lyon : à vos marques, prêts, partez !

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Design et confortable

Déperlante, ultra légère, cette casquette est l’accessoire idéal pour toutes vos séances de running et de trail. Ses empiècements intérieurs en mesh permettent d’évacuer la transpiration et de rester au sec. Ceci, quelle que soit l’intensité de votre effort. Elle est fabriquée en Europe en matières recyclées et peut se plier pour se ranger facilement grâce à sa visière souple.

Casquette Run Caf Circle Sportswear – 59 euros.

Au Vieux Campeur –70, cours de la Liberté, Lyon 3e

Seconde peau

Se bouger sans compromis sur le style, c’est possible avec ce legging léopard à contre-courant des tenues de sport classiques. Outre ses motifs tendance, il offre aussi un confort certain avec sa matière souple, ses coutures extra plates et ses picots 3D intégrés permettant de masser les jambes en continu. Yoga, running, pilates… Quel que soit votre sport de prédilection, il vous accompagne dans toutes vos séances.

Legging Sport Tights Massage Anita Active – 119,95 euros.

Terre de Rando –81, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Fitness boxing

Vous souhaitez vous défouler tout en sculptant votre corps et en travaillant votre cardio ? Direction le nouveau club Le Cercle Boxing, fraîchement ouvert dans le quartier des Brotteaux. Ici, vous découvrirez une nouvelle façon de faire du sport, en alternant séances de boxe sur aquabags et bootcamp, lumière tamisée et musique à fond. L’occasion pour tous, même les débutants, de lâcher prise, de se dépasser et de se défouler dans une énergie de groupe communicative et libératrice.

À partir de 16 euros la session.

Le Cercle Boxing –20, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e

Du sport par tous les temps

Must have de la marque française engagée Lagoped, la veste technique Tétras vous accompagne, quelle que soit la météo, dans (presque) toutes vos sorties sportives : rando, trekking, ski de randonnée, vélo… Déperlante, imperméable, coupe-vent, légère et respirable, son confort n’a d’égal que son élégance, et vous promet ainsi des séances sportives au maximum de vos performances. À porter aussi sans complexe au quotidien.

Veste Tétras – 480 euros.

Le Refuge Lagoped –31, rue Ferrandière, Lyon 2e

Compagnon d’excursion

Que vous partiez sur les sentiers pour une courte randonnée ou une excursion, ce sac à dos léger et respirant saura se faire oublier, quelles que soient votre allure et la technicité du terrain. Grâce notamment à une pochette d’hydratation, des poches latérales en maille élastique, une sangle de poitrine avec sifflet de sécurité. Mais aussi des ailettes rembourrées, de nombreuses poches intérieures et extérieures, une fixation pour dispositif clignotant et un porte-bâtons… Sa praticité et son confort ne sont plus à démontrer. Tout comme sa durabilité, avec les tissus de sa structure principale issus à 100 % de matière recyclée.

Sac à dos Osprey Sportlite – À partir de 70 euros.

Backpack – 13-15, rue Constantine, Lyon 1er

Golf pour tous

Que vous soyez professionnel ou simple amateur de golf, sachez que la météo ne sera plus un obstacle à votre pratique. Au nouveau Play Golf Indoor, vous allez pouvoir vous entraîner, vous perfectionner et bien sûr vous amuser. Le principe : le parcours de golf est diffusé en vidéo sur une grande bâche sur laquelle vous envoyez vos balles. Le logiciel calcule ainsi votre puissance de frappe, la précision et la vitesse de votre tir… ludique et instructif ! Vous pouvez même fixer un objectif précis à chacune de vos séances.

À partir de 35 euros la séance.

Play Golf Indoor –61, rue Duquesne, Lyon 6e

Prendre soin de son corps

Jeune marque française créée en 2024, RGENtec déploie toute son expertise scientifique au service des sportifs. Parce que le corps est parfois mis à rude épreuve pendant le sport et notamment la course à pied et le trail, ce pack complet propose quatre produits protecteurs, apaisants et régénérants, à utiliser avant, pendant et après l’effort. De quoi venir à bout des frottements répétés, inconforts musculaires et ligamentaires et peau fragilisée.

Pack running trail – 76,60 euros.

www.rgentec.com

Montre connectée

Outre ses fonctions connectées de base – suivi du sommeil, du stress et du rythme cardiaque, score de préparation à l’entraînement… –, la Garmin Fenix 9 Pro propose de nouvelles fonctionnalités : notamment une autonomie renforcée, une meilleure précision GPS et la possibilité de suivi satellite quand on est hors connexion… À porter lors de toutes vos sorties running, trail et rando, et même au quotidien tellement elle est belle. En somme, vous ne pourrez plus vous en passer.

Montre Garmin Fenix 9 Pro – 1299,99 euros.

Quatorze running Lyon –13, rue Tupin, Lyon 2e