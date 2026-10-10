Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Le temps n'est pas au beau fixe ce samedi 10 octobre. Un ciel nuageux avec un risque d'averse attend les Lyonnais, alors que 18 degrés sont attendus au meilleur de la journée.

L'automne s'installe dans l'agglomération lyonnaise. Après une semaine marquée par le retour de la fraicheur, la pluie fera son apparition ce samedi 10 octobre, malgré un faible risque d'averses. De nombreux nuages sont également attendus entre Rhône et Saône, mais bonne nouvelle, le mauvais temps devrait faire ses valises en fin de journée.

Côté températures, la matinée sera plutôt douce, avec 12 degrés annoncés. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés. Des valeurs équivalentes aux normales de saisons.