Amazon a annoncé le recrutement de 1 600 emplois saisonniers en Auvergne-Rhône-Alpes en prévision des fêtes de fin d'année.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Amazon avance ses cartes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par l'intermédiaire d'un communiqué, le géant Américain de la vente en ligne annonce le recrutement de 1 600 employés saisonniers pour faire face à l'afflux massif de commandes. Une démarche qui s'étend à l'échelle nationale, ou 9 500 postes sont à pourvoir.

A noter que ces recrutements concernent plusieurs étapes de la préparation de commandes : la réception et mise en stock des articles, l'emballage de ces derniers, ainsi que l'expédition et la livraison des colis des clients.

Les sites de Saint-Priest et Colombier-Saugnieu concernés

Concrètement, ce sont plusieurs sites régionaux qui sont concernés par ces offres d'emploi. D'abord les centres de distribution de Montélimar (Drôme) et de Colombier-Saugnieu (Rhône), puis les agences de livraison de La Boisse (Ain), Saint-Priest (Rhône) et Seynod (Haute-Savoie), mais aussi le centre de tri de Satolas-et-Bonce (Isère).

Actuellement, Amazon emploie 2 500 salariés au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2025, ses investissements directs contribuaient à soutenir près de 6 000 emplois indirects.

Lire aussi : 3 000 emplois créés dans le Rhône : Amazon s'implante à l'aéroport Saint-Exupéry



