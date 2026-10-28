Logement et Immobilier
Mâcon est la commune la plus abordable de son secteur, alors qu’elle n’est qu’à 25 minutes de Lyon en TGV

Mâcon : les quartiers les plus chers et les plus accessibles

  • par La Rédaction

    • Les prix progressent de 5,3% en un an à Mâcon, selon PAP. De Sennecé à Loché, voici où acheter et à quel prix dans la préfecture de Saône-et-Loire.

    D’après un article de PAP.fr, publié mi-octobre, à partir des données de l’Observatoire PAP d’octobre 2026, Mâcon affiche un prix moyen de 1 881 euros/m², ce qui en fait la commune la plus abordable de son secteur, alors qu’elle n’est qu’à vingt-cinq minutes de Lyon en TGV.

    Selon PAP, les prix ont augmenté de 5,3% sur un an et de 20,9% sur cinq ans. Le mètre carré se vend en moyenne 1 746 euros pour un appartement et 2 375 euros pour une maison, nettement au-dessus des moyennes de la Saône-et-Loire. Il faut compter 78 jours pour vendre.

    PAP observe que la hausse s’essouffle avec seulement +14 % sur les six derniers mois et anticipe une progression de 1 à 2% en 2027. Le site attire aussi l’attention sur un taux de logements vacants de 10% qui peut peser sur les loyers et les délais de location.

    Quartier par quartier

    Les quartiers les plus plus chers : Sennecé-Saint-Jean-le-Priche (2 787 euros/m², avec les appartements les plus chers de la ville à 3 382 euros/m²), Centre Hospitalier (2 453 euros/m²) et Héritan-Neuf Clés (2 362 euros/m²).

    Les quartiers les plus accessibles : Perrières (1 879 euros/m²) Blanchettes (1 854 euros/m²) et Loché (1 844 euros/m²), où se trouve la gare TGV, et où les appartements sont les moins chers de la ville à 1 148 euros/m².

    Le quartier à surveiller : Marbé. Il a bénéficié d’une rénovation urbaine mais reste bon marché (1 391 euros/m² en appartement) ce qui lui laisse une marge de progression.

    PAP relève que Mâcon coûte environ 600 euros/m² de moins que Charnay-lès-Mâcon (2 476 euros/m²). Les autres communes voisines comparées sont Varennes-lès-Mâcon, Sancé et Saint-Laurent-sur-Saône, toutes au-dessus de 2 000 euros/m². Côté acquéreurs 87% achètent leur résidence principale 10% sont des investisseurs (la ville compte 62% de locataires) et 3% achètent une résidence

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