Mâcon : les quartiers les plus chers et les plus accessibles

Mâcon est la commune la plus abordable de son secteur, alors qu’elle n’est qu’à 25 minutes de Lyon en TGV

Les prix progressent de 5,3% en un an à Mâcon, selon PAP. De Sennecé à Loché, voici où acheter et à quel prix dans la préfecture de Saône-et-Loire.

D’après un article de PAP.fr, publié mi-octobre, à partir des données de l’Observatoire PAP d’octobre 2026, Mâcon affiche un prix moyen de 1 881 euros/m², ce qui en fait la commune la plus abordable de son secteur, alors qu’elle n’est qu’à vingt-cinq minutes de Lyon en TGV.

Selon PAP, les prix ont augmenté de 5,3% sur un an et de 20,9% sur cinq ans. Le mètre carré se vend en moyenne 1 746 euros pour un appartement et 2 375 euros pour une maison, nettement au-dessus des moyennes de la Saône-et-Loire. Il faut compter 78 jours pour vendre.

PAP observe que la hausse s’essouffle avec seulement +14 % sur les six derniers mois et anticipe une progression de 1 à 2% en 2027. Le site attire aussi l’attention sur un taux de logements vacants de 10% qui peut peser sur les loyers et les délais de location.

Quartier par quartier

Les quartiers les plus plus chers : Sennecé-Saint-Jean-le-Priche (2 787 euros/m², avec les appartements les plus chers de la ville à 3 382 euros/m²), Centre Hospitalier (2 453 euros/m²) et Héritan-Neuf Clés (2 362 euros/m²).

Les quartiers les plus accessibles : Perrières (1 879 euros/m²) Blanchettes (1 854 euros/m²) et Loché (1 844 euros/m²), où se trouve la gare TGV, et où les appartements sont les moins chers de la ville à 1 148 euros/m².

Le quartier à surveiller : Marbé. Il a bénéficié d’une rénovation urbaine mais reste bon marché (1 391 euros/m² en appartement) ce qui lui laisse une marge de progression.

PAP relève que Mâcon coûte environ 600 euros/m² de moins que Charnay-lès-Mâcon (2 476 euros/m²). Les autres communes voisines comparées sont Varennes-lès-Mâcon, Sancé et Saint-Laurent-sur-Saône, toutes au-dessus de 2 000 euros/m². Côté acquéreurs 87% achètent leur résidence principale 10% sont des investisseurs (la ville compte 62% de locataires) et 3% achètent une résidence