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La procureure de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, a été faite chevalier de l’ordre national du Mérite. C’est son ancien patron au parquet de Lyon, Nicolas Jacquet, qui est venu de Toulouse pour la décorer.

Mâcon : l'ancien parquet de Lyon se retrouve pour une décoration

  • par Guillaume Lamy

    • La procureure de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, a été faite chevalier de l’ordre national du Mérite. C’est son ancien patron au parquet de Lyon, Nicolas Jacquet, qui est venu de Toulouse pour la décorer.

    Il y avait comme un air de retrouvailles lyonnaises cette semaine au tribunal de Mâcon. Anne-Lise Furstoss, procureure de la République Mâcon, y a reçu les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite, en présence du préfet de Saône-et-Loire Dominique Dufour et de sa directrice de cabinet Salwa Philibert.

    Pour la décorer, Nicolas Jacquet, aujourd’hui procureur général près la cour d’appel de Toulouse, avait fait le déplacement. Un choix qui ne doit rien au hasard. De 2020 à 2023, la magistrate a été vice-procureure, chargée du secrétariat général du parquet de Lyon, au côté de celui qui en était alors le patron. Ancien gone de la Croix-Rousse, Nicolas Jacquet avait pris la tête du parquet lyonnais en février 2019, en arrivant de Bretagne. Sa bras droit, elle, a ensuite pris son envol : en septembre 2023, à 45 an,s elle devenait procureure à Mâcon, après des postes à Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône et Bourgoin-Jallieu.

    Près de vingt ans après son entrée dans la magistrature en 2006, la distinction vient saluer un parcours marqué aussi par son engagement dans la formation des futurs professionnels du droit. Et, accessoirement, rappeler que dans la justice, comme ailleurs, les fidélités lyonnaises ont la vie longue.

    Anne-Lise Furstoss et Nicolas Jacquet : dans la justice, comme ailleurs, les fidélités lyonnaises ont la vie longue.

    Lire aussi : Anne-Lise Furstoss devient procureure de la République de Mâcon

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