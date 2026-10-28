Violences à Rillieux-la-Pape : le maire dénonce des faits "inacceptables" après l’interpellation de trois mineurs

Trois mineurs ont été interpellés après que des heurts ont éclaté dans la nuit du 27 octobre à Rillieux-la-Pape. Le maire (Horizons) Alexandre Vincendet, estime que "les parents doivent assumer la réparation des actes de leurs enfants."

Dans la nuit du mardi 27 octobre, plusieurs faits de violence ont été commis par un groupe d’individus encagoulés dans le secteur Leclerc, à Rillieux-la-Pape. Les forces de l’ordre auraient également été visées par des jets de projectiles. Trois mineurs ont finalement été interpellés, ont appris nos confrères de BFM Lyon.

"Les parents doivent assumer la réparation des actes de leurs enfants"

Des faits "inacceptables" pour le maire (Horizons) de la commune, Alexandre Vincendet. "Ces comportements portent en premier lieu atteinte à l’image de la majorité de notre jeunesse qui étudie, apprend un métier, travaille et construit son avenir dans un contexte déjà difficile. Elle ne doit pas être assimilée à cette minorité qui a choisi la voie de la violence et du désordre", condamne-t-il dans un communiqué ce mercredi.

Pour l’édile, "l’heure ne doit plus être aux seuls constats ou analyses approfondies sur la délinquance des mineurs", mais "à la mise en œuvre de mesures nationales fortes et efficaces pour soutenir l’action des maires." Plaidant pour l’adaptation du projet de loi "casseurs-payeurs", Alexandre Vincendet souhaite pleinement impliquer les parents des jeunes mis en cause dans les réparations nécessaires. "Quel niveau d’inconscience pour laisser son enfant de 14 ans monter des barricades, bruler et tirer des mortiers ! Les dégradations ont un coût pour les pouvoirs publics, pour les contribuables et pour les habitants directement impactés. Les parents doivent assumer la réparation des actes de leurs enfants", écrit-il.

Et de conclure : "Nous devons à la fois être fermes face aux violences, exiger auprès des parents des mineurs mis en cause la réparation des préjudices et soutenir les familles de bonne foi."

Lire aussi : Violences à Rillieux-la-Pape : le maire Alexandre Vincendet tape du poing sur la table