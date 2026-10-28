Ain : Grand Bourg Agglomération renouvelle son partenariat pour les services aux familles jusqu’en 2030

Grand Bourg Agglomération, la Caf de l’Ain, la MSA Ain-Rhône, 23 communes et deux syndicats intercommunaux à vocation scolaire ont renouvelé leur Convention territoriale globale (CTG) pour la période 2026-2030.

Signée le 20 octobre dernier dans les locaux de Grand Bourg Agglomération, à Bourg-en-Bresse, la nouvelle Convention territoriale globale (CTG) a été signée pour la période 2026-2030. Grand Bourg Agglomération, la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Ain, la Mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône, 23 communes et deux syndicats intercommunaux à vocation scolaire (Sivos) ont renouvelé leur engagement dans ce partenariat visant à financer les services aux familles et aux habitants.

La nouvelle convention repose sur plusieurs domaines selon les informations de nos confrères du Progrès : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, le soutien à la parentalité et l’animation de la vie sociale. Les partenaires souhaitent maintenir l’offre d’accueil des jeunes enfants. "Cette deuxième convention marque la volonté des partenaires de poursuivre et de renforcer le développement de services adaptés aux besoins des habitants, en favorisant des actions coordonnées et complémentaires au plus près des familles", extime Grand Bourg Agglomération.

Le diagnostic établi par la CTG expose plusieurs transformations de la population aindinoise. Les habitants de plus de 75 ans représentent 9,5% de la population, alors que la natalité recule. Les familles monoparentales représentent, quant à elles, entre 7 et 8% des ménages. Dans la Bresse, le niveau de vie est inférieur à la moyenne départementale. C’est donc pour cela que Grand Bourg Agglomération a pris les devants pour prolonger ce partenariat économique et social.

Le renouvellement de la CTG doit permettre à la Caf de l’Ain de verser 1,5 million d’euros par an au titre du bonus territoire aux gestionnaires d’équipements, dans les crèches et les accueils de loisirs en particulier. De plus, il doit prendre en compte l’adaptation des équipements au changement climatique, la mobilité des habitants et l’accessibilité des services. "Au-delà de cette signature, c’est une ambition partagée qui se poursuit pour les années 2026-2030 : agir ensemble pour proposer des services de proximité toujours plus adaptés aux besoins des familles", conclut Grand Bourg Agglomération.

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