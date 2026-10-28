Actualité
Restos du coeur

Drôme : les dons aux Restos du Cœur en baisse, les associations face aux difficultés financières

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Les Restos du Cœur de la Drôme enregistrent une diminution de 5 à 6 % des dons financiers. Une tendance qui s'explique notamment par la baisse du pouvoir d'achat des donateurs, alors que les besoins des associations restent importants.

    La générosité des habitants de la Drôme et de l'Ardèche résiste, mais certaines associations commencent à ressentir les effets de la baisse du pouvoir d'achat. Selon un baromètre publié ce mercredi 28 octobre par Odoxa et Leetchi, relayé par ICI, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes donnent en moyenne 173 euros aux associations, contre 204 euros à l'échelle nationale. Un montant toutefois en hausse de 27 euros sur un an dans la région.

    Dans la Drôme, les Restos du Cœur constatent une baisse de 5 à 6 % des dons financiers. Interrogé par ICI, Francis Bussière, président départemental de l'association, explique que certains donateurs réguliers ont réduit leurs versements mensuels, notamment en raison de l'augmentation du coût de la vie. Une situation préoccupante pour l'association, qui utilise ces contributions pour financer ses frais de fonctionnement, notamment les loyers. Les dons alimentaires restent en revanche stables, avec 60 tonnes collectées en octobre.

    Des besoins toujours plus importants

    En Ardèche, le Secours populaire affiche une situation plus stable, avec près de 300 000 euros de dons financiers et environ 4 900 donateurs réguliers. Mais les difficultés économiques se font ressentir chez les bénéficiaires, dont le nombre a augmenté de 10 % cette année.

    De son côté, le Téléthon avait récolté en 2025 plus de 758 000 euros dans la Drôme et près de 576 000 euros en Ardèche, où les dons avaient progressé de 5,7 % par rapport à 2024.

    à lire également
    Ain : Grand Bourg Agglomération renouvelle son partenariat pour les services aux familles jusqu’en 2030

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : Grand Bourg Agglomération renouvelle son partenariat pour les services aux familles jusqu’en 2030 13:46
    Restos du coeur
    Drôme : les dons aux Restos du Cœur en baisse, les associations face aux difficultés financières 12:58
    Lyon : une compagnie aérienne low-cost lance une nouvelle ligne directe vers Varsovie 12:20
    Violences à Rillieux-la-Pape : le maire dénonce des faits "inacceptables" après l’interpellation de trois mineurs 11:44
    Lyon : la venue du député Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement fait polémique 10:53
    d'heure en heure
    Daniel Valero©TRISTAN PARET (1)
    Daniel Valéro renonce à la présidence du Département du Rhône 10:10
    Drôme : plus de 7 millions d'euros récoltés au Loto pour restaurer les forêts incendiées à Die 09:36
    Dans les coulisses d'Equita Lyon : comment les chevaux s’adaptent à leur nouvel environnement 09:30
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne : il remporte 500 000 euros avec un ticket à gratter pendant sa pause déjeuner 08:59
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Lyon : des vêtements de luxe pillés le 17 octobre retrouvés à Décines ? 08:35
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    PFAS au sud de Lyon : des associations attaquent en justice l'autorisation accordée à Daikin 08:10
    L'IGPN saisie après qu'un homme a été blessé en marge d'une manifestation à Lyon 07:43
    Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut