Bron : la route de Genas bloquée après une fuite de gaz, vingt soldats du feu dépêchés sur place

La route de Genas, à Bron, a été bloquée ce mercredi en fin de matinée après qu’un tuyau de gaz a été percé sur le chantier du futur TB12, géré par Sytral Mobilités.

Que s’est-il passé ce mercredi 28 octobre sur la route de Genas ? Selon une information du Progrès, une alerte a été émise aux alentours de 10 heures pour un incident survenu sur la route de Genas, entre la rue Guillermin, à Bron, et la rue des Sept-Chemins, à Vaulx-en-Velin.

Une conduite présente sur le chantier du futur TB12, géré par Sytral Mobilités, aurait été percée durant une opération, provoquant ainsi une fuite de gaz sur la voie publique. Une vingtaine de soldats du feu, huit engins et des agents GRDF ont été dépêchés sur place. Aucun blessé n’est à déplorer, mais six personnes ont toutefois dû être évacuées le temps des opérations.

La ligne de bus 125 a été déviée dans les deux sens de circulation en fin de matinée, mais le trafic est revenu à la normale aux alentours de 13h20.