Isère : La France insoumise organisera une réunion publique à Fontaine le 30 octobre en vue de l'élection présidentielle

La France insoumise de l’Isère organisera une réunion publique le 30 octobre à Fontaine. Élisa Martin, Sandrine Nosbé et Danièle Obono seront présentes.

En vue de l’élection présidentielle qui se tiendra les 18 avril et 2 mai, La France insoumise organisera une réunion publique le 30 octobre à Fontaine, dans l’Isère.

La réunion débutera à 19 heures dans la salle Edmond-Vigne et portera sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Les députées de l’Isère Élisa Martin et Sandrine Nosbé, ainsi que la députée de Paris Danièle Obono, prendront notamment la parole.