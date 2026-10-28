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Image d’illustration LFI. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Isère : La France insoumise organisera une réunion publique à Fontaine le 30 octobre en vue de l'élection présidentielle

  • par LR

    • La France insoumise de l’Isère organisera une réunion publique le 30 octobre à Fontaine. Élisa Martin, Sandrine Nosbé et Danièle Obono seront présentes.

    En vue de l’élection présidentielle qui se tiendra les 18 avril et 2 mai, La France insoumise organisera une réunion publique le 30 octobre à Fontaine, dans l’Isère.

    La réunion débutera à 19 heures dans la salle Edmond-Vigne et portera sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

    Les députées de l’Isère Élisa Martin et Sandrine Nosbé, ainsi que la députée de Paris Danièle Obono, prendront notamment la parole.

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