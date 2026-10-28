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Wizz Air propose des vols entre Lyon et Varsovie. @Lyon Aéroport

Lyon : une compagnie aérienne low-cost lance une nouvelle ligne directe vers Varsovie

  • par Corentin Lucas

    • Depuis ce week-end, la compagnie aérienne Wizz Air relie directement Lyon-Saint-Exupéry à Varsovie, en Pologne, en un peu plus de deux heures.

    Un vol direct Lyon-Varsovie à bas prix ? C’est désormais possible depuis le week-end dernier. En effet, la compagnie hongroise Wizz Air, qui se présente comme étant "ultra-low-cost", propose une liaison directe entre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et la capitale de la Pologne. Le trajet est assuré en environ 2h20 de vol.

    Au départ de Lyon, les avions décollent les lundis, vendredis et dimanches. Dans le sens inverse, les vols reliant Varsovie à Lyon sont programmés les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Côté tarifs, les billets pour un aller simple sont proposés entre 35,99 et 45,99 euros. Concrètement, les prix les plus faibles se trouvent en début de semaine.

    Varsovie, sixième destination de Wizz Air à Lyon

    Avec cette ouverture, Varsovie devient la sixième destination desservie par Wizz Air au départ de Lyon. Cette nouvelle liaison vient compléter également l’offre déjà existante pour rejoindre la capitale polonaise. La compagnie LOT Polish Airlines propose des vols directs entre les deux villes, mais à des coûts plus élevés. D’autres transporteurs, comme Lufthansa, Brussels Airlines et KLM, permettent de faire le trajet avec une correspondance, respectivement à Munich, Bruxelles et Amsterdam.

    Lire aussi : EasyJet lance une nouvelle liaison directe entre Lyon et Nice à partir de 35 euros

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