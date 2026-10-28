Près de Lyon : une épicerie braquée en pleine nuit, le tiroir-caisse dérobé

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre, deux individus ont braqué une épicerie située à Vénissieux. Sous la menace d’une arme, ils se sont emparés le tiroir-caisse.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 25 au lundi 28 octobre, aux alentours de 0h30, dans une épicerie de nuit située sur la rue Paul-Bert, à Vénissieux. Alors que l’épicerie était ouverte, deux individus ont fait irruption dans le commerce.

L’un des malfaiteurs a menacé le caissier et les personnes présentes à l’intérieur avec une arme. Quant à son complice, celui-ci détruisait du matériel à l’aide d’un pied-de-biche dans le même temps. Les deux hommes se sont ensuite emparés du tiroir-caisse, qui contenait quelques centaines d’euros, avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Une enquête pour vol à main armée a été ouverte par le parquet de Lyon selon les informations de nos confrères du Progrès. Les auteurs n’ont pas encore été interpellés.

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