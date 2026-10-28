Actualité
Casa Nobile récompensée par Deliveroo. @Antoine Merlet

Deliveroo révèle les restaurants lyonnais préférés des Français en 2026

  • par Corentin Lucas

    • Nobile, La Petite Ferme, Pralus et Kaffee Berlin figurent parmi les restaurants lyonnais récompensés par les Pépites du Quartier 2026, compétition organisée par Deliveroo, l’entreprise de livraison de plats cuisinés.

    La plateforme de livraison de plats cuisinés, Deliveroo, a dévoilé ce mois-ci le palmarès de la troisième édition des Pépites du Quartier, une compétition créée pour récompenser les restaurants les plus sollicités et préférés des utilisateurs. Parmi les adresses distinguées dans la région, on retrouve quatre adresses lyonnaises dans différentes catégories.

    Casa Nobile, restaurant italien implanté dans les 2e et 7e arrondissement de Lyon, remporte le prix du "Grand Soir", qui récompense les adresses choisies pour une occasion particulière, un dîner entre amis ou une soirée spéciale. La Petite Ferme, spécialisée dans les plats traditionnels, est distinguée dans la catégorie "Pause Déj’", consacrée aux établissements "qui transforme le déjeuner en vraie pause, même au milieu d'une journée chargée".

    Du côté des petites faims, la Maison Pralus décroche la distinction "Coup de Boost", qui met à l’honneur les adresses idéales pour "relancer la journée" selon Deliveroo. Enfin, Kaffee Berlin est récompensé dans la catégorie "Feel Good", dédiée aux commandes réconfortantes.

    Plus de 76 000 votes pour départager les restaurants

    Pour cette édition 2026, plus de 200 restaurants étaient en lice dans six régions françaises. Les utilisateurs ont voté pendant deux semaines, permettant à Deliveroo de recueillir plus de 76 000 voix. "Avec cette nouvelle édition des Pépites du Quartier, nous avons voulu célébrer les restaurants non pas uniquement pour ce qu’ils cuisinent, mais pour la place qu’ils prennent dans le quotidien de nos utilisateurs", explique Jean-David Schapiro, directeur commercial de Deliveroo France.

    À noter qu’une cinquième adresse de la région figure également au palmarès : Ôbobun, à Grenoble, lauréat de la catégorie "Points de Vie", qui valorise les établissements proposant une cuisine équilibrée.

    Lire aussi : Lyon : le kebab La Broche élu "Meilleure Street Food 2025" par Deliveroo

    à lire également
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Bron : la route de Genas bloquée après une fuite de gaz, vingt soldats du feu dépêchés sur place

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deliveroo révèle les restaurants lyonnais préférés des Français en 2026 15:15
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Bron : la route de Genas bloquée après une fuite de gaz, vingt soldats du feu dépêchés sur place 14:24
    Ain : Grand Bourg Agglomération renouvelle son partenariat pour les services aux familles jusqu’en 2030 13:46
    Restos du coeur
    Drôme : les dons aux Restos du Cœur en baisse, les associations face aux difficultés financières 12:58
    Lyon : une compagnie aérienne low-cost lance une nouvelle ligne directe vers Varsovie 12:20
    d'heure en heure
    Violences à Rillieux-la-Pape : le maire dénonce des faits "inacceptables" après l’interpellation de trois mineurs 11:44
    Lyon : la venue du député Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement fait polémique 10:53
    Daniel Valero©TRISTAN PARET (1)
    Daniel Valéro renonce à la présidence du Département du Rhône 10:10
    Drôme : plus de 7 millions d'euros récoltés au Loto pour restaurer les forêts incendiées à Die 09:36
    Dans les coulisses d'Equita Lyon : comment les chevaux s’adaptent à leur nouvel environnement 09:30
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne : il remporte 500 000 euros avec un ticket à gratter pendant sa pause déjeuner 08:59
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Lyon : des vêtements de luxe pillés le 17 octobre retrouvés à Décines ? 08:35
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    PFAS au sud de Lyon : des associations attaquent en justice l'autorisation accordée à Daikin 08:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut