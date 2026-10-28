Deliveroo révèle les restaurants lyonnais préférés des Français en 2026

Nobile, La Petite Ferme, Pralus et Kaffee Berlin figurent parmi les restaurants lyonnais récompensés par les Pépites du Quartier 2026, compétition organisée par Deliveroo, l’entreprise de livraison de plats cuisinés.

La plateforme de livraison de plats cuisinés, Deliveroo, a dévoilé ce mois-ci le palmarès de la troisième édition des Pépites du Quartier, une compétition créée pour récompenser les restaurants les plus sollicités et préférés des utilisateurs. Parmi les adresses distinguées dans la région, on retrouve quatre adresses lyonnaises dans différentes catégories.

Casa Nobile, restaurant italien implanté dans les 2e et 7e arrondissement de Lyon, remporte le prix du "Grand Soir", qui récompense les adresses choisies pour une occasion particulière, un dîner entre amis ou une soirée spéciale. La Petite Ferme, spécialisée dans les plats traditionnels, est distinguée dans la catégorie "Pause Déj’", consacrée aux établissements "qui transforme le déjeuner en vraie pause, même au milieu d'une journée chargée".

Du côté des petites faims, la Maison Pralus décroche la distinction "Coup de Boost", qui met à l’honneur les adresses idéales pour "relancer la journée" selon Deliveroo. Enfin, Kaffee Berlin est récompensé dans la catégorie "Feel Good", dédiée aux commandes réconfortantes.

Plus de 76 000 votes pour départager les restaurants

Pour cette édition 2026, plus de 200 restaurants étaient en lice dans six régions françaises. Les utilisateurs ont voté pendant deux semaines, permettant à Deliveroo de recueillir plus de 76 000 voix. "Avec cette nouvelle édition des Pépites du Quartier, nous avons voulu célébrer les restaurants non pas uniquement pour ce qu’ils cuisinent, mais pour la place qu’ils prennent dans le quotidien de nos utilisateurs", explique Jean-David Schapiro, directeur commercial de Deliveroo France.

À noter qu’une cinquième adresse de la région figure également au palmarès : Ôbobun, à Grenoble, lauréat de la catégorie "Points de Vie", qui valorise les établissements proposant une cuisine équilibrée.

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