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(Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Rugby : le XV de France face aux Fidji au Groupama Stadium de Décines le 7 novembre prochain

  • par Corentin Lucas

    • Le XV de France retrouvera le Groupama Stadium de Décines le samedi 7 novembre. Les Bleus y affronteront les Fidji à 21h10, dans le cadre de la première édition du Championnat des Nations.

    Les perches seront réinstallées sur la pelouse du Groupama Stadium le 7 novembre prochain, deux ans après la venue des Bleus du rugby dans l'agglomération lyonnaise. Le XV de France recevra les Fidji à Décines, à l’occasion de la quatrième journée de la première édition du Championnat des Nations. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21h10.

    Cette nouvelle compétition réunit douze équipes internationales. La France est, pour le moment, troisième du classement. Face aux Fidjiens, réputés pour leur jeu spectaculaire, les hommes de Fabien Galthié disputeront leur première rencontre à domicile dans le cadre de ce tournoi, après trois déplacements consécutifs. Les Bleus ont déjà entamé leur préparation en se réunissant à Marcoussis pour préparer cette série de rencontres automnales.

    Quelques places encore disponibles pour France-Fidji

    Les supporters souhaitant assister à la rencontre peuvent encore réserver leurs billets sur la billetterie de la Fédération française de rugby (FFR). Les dernières places disponibles sont proposées à des tarifs compris entre 75 et 125 euros.

    Pour ceux qui ne pourront pas se rendre au Groupama Stadium, plusieurs établissements lyonnais prévoient de retransmettre les rencontres du XV de France. Dans le 1er arrondissement, le bistrot Ripaille, situé au 4 rue Giuseppe-Verdi, annonce notamment la diffusion sur grand écran des trois matchs des Bleus, ainsi que d’autres rencontres du tournoi. Le bar et la cuisine seront ouverts tout l’après-midi et en soirée le samedi 7 novembre. Une réservation est conseillée.

    Après ce rendez-vous à Décines, les Bleus retrouveront l’Afrique du Sud puis l’Argentine au Stade de France, à Saint-Denis.

    Lire aussi : Ain : Oyonnax Rugby s’associe à la Fédération Française de Sport Vitalité pour promouvoir le sport-santé

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