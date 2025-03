Après deux années historiquement creuses pour le secteur de la construction, les dernières annonces gouvernementales nourrissent l’espoir d’une reprise de l’activité chez les promoteurs lyonnais.

En évitant la motion de censure en janvier, François Bayrou n’est pas seulement parvenu à faire voter un budget pour la France, il a aussi donné quelques clés en direction des acteurs de la construction de logements. En pleine crise depuis deux ans [lire l’encadré sur le bilan 2024], le secteur avance prudemment face à ce qui paraît pourtant être de bonnes nouvelles afin d’inciter les acquéreurs et investisseurs à se tourner vers le neuf. “Il y a certes quelques mesures encourageantes mais clairement elles ne seront pas suffisantes”, nuance Philippe Layec, le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. Les enjeux sont importants : la crise du logement frappe Lyon comme le reste du pays. Le marché locatif est totalement saturé – avec des centaines d’appels dès la moindre annonce mise en ligne –, il y a seulement une offre de logement social pour dix demandeurs, et les familles lyonnaises n’en finissent pas de quitter le centre comme le montre une récente étude de l’Insee, avec tout ce que cela implique en termes de fermetures de classes, d’étalement urbain et de trafic routier.