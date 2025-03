La sélection de Lyon Capitale des programmes dans la métropole

La sélection de Lyon Capitale des programmes actuellement en vente dans la métropole de Lyon.

Nouvel’R à Rillieux-la-Pape

Le programme immobilier Nouvel’R, du promoteur BNP Immobilier, est situé à Rillieux-la-Pape, dans la métropole de Lyon. Il propose des appartements neufs, du T2 au T5, avec des prix débutant à 200 000 euros. Certains logements sont éligibles à une TVA réduite de 5,5 %, sous conditions de ressources. La résidence est implantée au cœur du quartier Ostérode, à 15 minutes à pied du centre de la ville, offrant un cadre de vie agréable à proximité des commodités et des transports en commun, facilitant ainsi l’accès aux gares de Perrache et de la Part-Dieu en moins de 10 minutes. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2026.

Soha à Vaulx-en-Velin

La résidence Soha, proposée par Nexity, est située à Vaulx-en-Velin, à quelques minutes du Carré de Soie. Elle offre des appartements neufs de 2 à 4 pièces, avec des surfaces allant de 45 m² à 90 m². Ces logements bénéficient tous d’un balcon et de généreux espaces extérieurs. La résidence dispose également d’un vaste cœur d’îlot agrémenté de nombreux espaces verts et de jardins partagés. Les prix des appartements varient de 210 000 euros à 388 000 euros, avec une livraison prévue au quatrième trimestre 2026. Pour ceux intéressés par des logements en bail réel solidaire (BRS), la résidence Soha propose également des appartements du 2 au 5 pièces.

Nova à Bron

Le programme immobilier Nova, situé à Bron (69), du promoteur Bati-Lyon Promotion, propose des appartements neufs du studio au T5, à partir de 105 000 euros en TVA réduite à 5,5 %. La résidence comprend 48 appartements, tous traversants et dotés d’un espace extérieur (balcon, loggia, terrasse ou jardin). Elle est implantée au cœur du quartier renouvelé de la Zac Terraillon, à proximité des commerces, services et transports en commun, facilitant l’accès à la Part-Dieu en 30 minutes et à la Porte des Alpes en 10 minutes. Le parc Rosa-Parks, offrant 7 200 m² d’espaces verts, se trouve à 200 mètres. Les travaux débuteront en juin 2025.

Le Domaine d’Epona à Rillieux-la-Pape

Le Domaine d’Epona, du promoteur lyonnais 6e Sens, est un programme immobilier neuf à Rillieux-la-Pape, avenue Pierre-Mendès-France, près de Lyon. Il offre des appartements T3 et T4 jusqu’à 91,5 m², à partir de 267 500 euros. Les logements allient prestations de qualité et intégration dans un vaste parc paysager, avec vue sur les monts d’Or et une luminosité optimale. Conçu dans le respect de l’environnement, ce projet est pensé pour favoriser la biodiversité et assurer un cadre de vie harmonieux.

Les Jardins d’Hypolyte à Tassin-la-Demi-Lune

La résidence Les Jardins d’Hypolyte est un programme immobilier neuf situé à Tassin-la-Demi-Lune, à proximité immédiate de Lyon. Proposée par Demathieu Bard Immobilier, cette résidence sur quatre étages offre des appartements de 3 à 5 pièces, avec des prix débutant à 379 000 euros. Le programme a déjà été livré mais il reste des lots disponibles. Les appartements se distinguent par leurs prestations haut de gamme, incluant des espaces extérieurs généreux tels que loggias, terrasses ou jardins privatifs. Les intérieurs sont conçus pour maximiser la luminosité et le confort acoustique.

Vues Ciel à Villeurbanne

Le programme immobilier Vues Ciel du promoteur Quartus est situé à Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel. Il propose des appartements, lofts et maisons, du T1 au T5, avec des prix à partir de 246 000 euros. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2027. La résidence comprend un projet paysager aérien réservé aux résidents. Au rez-de-chaussée, de nombreux commerces et une nouvelle ligne de tramway T6 amélioreront votre quotidien. L’architecture écoresponsable utilise des matériaux innovants et bas carbone tels que le béton de chanvre et la terre crue.