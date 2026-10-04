La circulation de retour à la normale sur ligne du métro D

Après plusieurs heures d’interruption ce dimanche 4 octobre, la circulation sur la ligne D a repris entre les stations Grange Blanche et Vieux Lyon.

La ligne D avait été fortement perturbée depuis environ 9 heures ce dimanche matin en raison d’un défaut du système informatique. Le trafic était alors limité entre Gare de Vaise et Vieux Lyon, d’une part, et entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux, d’autre part.

Des bus relais avaient été mis en place pour permettre aux voyageurs de rejoindre les stations situées sur le tronçon interrompu.

Après plusieurs heures de perturbation, le trafic est désormais revenu à la normale sur l’ensemble de la ligne D. L’incident avait particulièrement perturbé les déplacements des Lyonnais alors que se déroulait ce dimanche la course Run in Lyon, qui a attiré plusieurs milliers de participants.