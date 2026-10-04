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Les forces de l’ordre ont du intervenir. Photo illustration © Tim douet

Métropole de Lyon. Près de 80 personnes impliquées dans des violences urbaines

  • par Lisa Pillaud

    • Des violences urbaines ont éclaté samedi 3 octobre après-midi à La Duchère (9e arrondissement) et au Carré de Soie (Vaulx-en-Velin).

    Deux incidents ont eu lieu ce samedi 3 octobre dans deux endroits distincts de la métropole lyonnaise. D'un côté, une quarantaine de personnes auraient pris part à des violences urbaines à La Duchère (9e arrondissement) et une autre quarantaine au Carré de Soie (Vaulx-en-Velin), soit environ 80 participants au total.

    Trois suspects interpellés

    Les faits se sont produits en milieu d'après-midi et ont pertubé la circulation des bus notamment, d'après Le Progrès. Les forces de l'ordre ont du intervenir pour disperser les groupes.

    Dans le 9e arrondissement, des tirs de mortiers d’artifice ont été lancés. Et du côté du Carré de Soie, des engins pyrotechniques ont été lancés en direction du centre commercial. Trois personnes ont été interpellées à Vaulx-en-Velin et placées en garde à vue pour des faits de violences. Le calme est revenu aux alentours de 18 heures.

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