À Vaulx-en-Velin, la rapporteuse de l’ONU Francesca Albanese faite citoyenne d’honneur

Le conseil municipal de Vaulx-en-Velin a attribué, vendredi 2 octobre, la citoyenneté d’honneur à Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés.

Francesca Albanese est désormais citoyenne d’honneur de Vaulx-en-Velin. La citoyenneté lui a été attribuée ce vendredi 2 octobre par le conseil municipal, à l’issue d’une séance marquée par de vifs échanges entre la majorité et l’opposition. Et le vote a eu lieu dans une ambiance tendue.

🇵🇸 À l'occasion de ce week-end de visite officielle d'une délégation palestienne, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer la citoyenneté d'honneur de Vaulx-en-Velin à Mme @FranceskAlbs, rapporteure spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. C'est un privilège pour notre ville de reconnaître, au moins symboliquement, la valeur universelle de son travail. Malgré les calomnies à son égard, les menaces physiques contre sa personne et les "sanctions" unilatérales inédites des États-Unis à son encontre, Francesca Albanese a établi avec une rigueur sans faille l'ampleur des crimes commis par l'armée israélienne en Palestine et la réalité du génocide en cours à Gaza. Ses conclusions, s'ajoutant aux constats des ONG sur place, font qu'en vertu du droit international, prévenir et s'opposer au génocide est un obligation qui s'impose à tous. Empêcher le "crime des crimes" est un impératif moral et juridique qui cimente la solidarité entre les peuples ... depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces conditions, je regrette que ce moment important pour notre collectivité ait été rendu confus par le choix de l'opposition de bafouer sciemment le règlement intérieur du conseil. En excédant le temps de parole réglementaire, malgré mes alertes successives, puis en quittant le conseil en pleine séance sous un faux prétexte, les élu-es d'opposition se sont privés de participer à un vote dont le résultat aurait dû relever de l'évidence. Car, de l'accueil de réfugiés politiques à son jumelage avec la Palestine, toute l'histoire de Vaulx-en-Velin justifie le soutien de la municipalité à l'action de Francesca Albanese et à son immense courage pour faire prévaloir la vérité, la justice et le droit. — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) October 4, 2026

Cette décision était portée par la majorité du maire de Vaulx-en-Valin, Abdelkader Lahmar (LFI), dans le cadre d’un week-end consacré aux liens entre la commune et la Palestine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’édile présente cette distinction comme une reconnaissance "au moins symbolique" du travail de la rapporteuse de l’ONU.

Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés depuis 2022, la juriste italienne est notamment connue pour ses prises de position sur la situation à Gaza et ses critiques de la réponse de la communauté internationale.

Une délégation palestienne accueillie à Vaulx-en-Velin

Cette citoyenneté d’honneur intervient dans un contexte particulier à Vaulx-en-Velin. En effet, la commune, jumelée avec Beit Sahour en Cisjordanie, accueille ce week-end une délégation palestinienne.

Un événement "Echo de Palestine" était d'ailleurs organisé ce samedi 4 octobre après-midi au centre Charlie-Chaplin. Et pour l'occassion, le drapeau palestienne flottait de nouveau devant la mairie.

Une délégation venue du Nicaragua était également reçue dans le cadre du jumelage avec Sébaco. Les deux villes doivent donner leur nom à deux rues de Vaulx-en-Velin.

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