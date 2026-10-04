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La mesure était portée par le maire de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar. Capture d’écran conseil municipal du 2 octobre

À Vaulx-en-Velin, la rapporteuse de l’ONU Francesca Albanese faite citoyenne d’honneur

  • par Lisa Pillaud

    • Le conseil municipal de Vaulx-en-Velin a attribué, vendredi 2 octobre, la citoyenneté d’honneur à Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés.

    Francesca Albanese est désormais citoyenne d’honneur de Vaulx-en-Velin. La citoyenneté lui a été attribuée ce vendredi 2 octobre par le conseil municipal, à l’issue d’une séance marquée par de vifs échanges entre la majorité et l’opposition. Et le vote a eu lieu dans une ambiance tendue.

    Cette décision était portée par la majorité du maire de Vaulx-en-Valin, Abdelkader Lahmar (LFI), dans le cadre d’un week-end consacré aux liens entre la commune et la Palestine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’édile présente cette distinction comme une reconnaissance "au moins symbolique" du travail de la rapporteuse de l’ONU.

    Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés depuis 2022, la juriste italienne est notamment connue pour ses prises de position sur la situation à Gaza et ses critiques de la réponse de la communauté internationale.

    Une délégation palestienne accueillie à Vaulx-en-Velin

    Cette citoyenneté d’honneur intervient dans un contexte particulier à Vaulx-en-Velin. En effet, la commune, jumelée avec Beit Sahour en Cisjordanie, accueille ce week-end une délégation palestinienne.

    Un événement "Echo de Palestine" était d'ailleurs organisé ce samedi 4 octobre après-midi au centre Charlie-Chaplin. Et pour l'occassion, le drapeau palestienne flottait de nouveau devant la mairie.

    Une délégation venue du Nicaragua était également reçue dans le cadre du jumelage avec Sébaco. Les deux villes doivent donner leur nom à deux rues de Vaulx-en-Velin.

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