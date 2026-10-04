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Message d’annonce dans différentes stations. Ici, sur la ligne de métro A.

Le métro D interrompu entre Grange Blanche et Vieux Lyon

  • par Lisa Pillaud

    • Depuis environ 9 heures ce matin, la ligne D est interrompue entre les stations Vieux Lyon et Grange Blanche.

    La circulation du métro D est fortement perturbée depuis environ 9 heures ce matin, à cause d'un défaut du système informatique. La ligne circule uniquement de Gare de Vaise à Vieux Lyon, puis de Grange Blanche à Gare de Vénissieux.

    Des bus relais mis en place

    Alors que la reprise du trafic avait d'abord été annoncée aux alentours de 11 heures, celle-ci a désormais été repoussée à 14 heures environ. Des bus relais ont alors été mis en place.

    Cette interruption tombe d'autant plus mal qu'a lieu aujourd'hui la course Run in Lyon. De nombreux coureurs et supporters prennent les transports pour arriver et repartir de l'évènement. Beaucoup se reportent donc sur la ligne A du métro et le tram T2 qui sont particulièrement bondés.

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