Mobilisation des lycéens : Une nouvelle manifestation annoncée ce mardi

Après plusieurs jours de mobilisation dans les lycées lyonnais, une nouvelle manifestation de la jeunesse est annoncée mardi 6 octobre à Lyon.

Une nouvelle manifestation de la jeunesse est annoncée ce mardi 6 octobre. Le rendez-vous est fixé à 10 heures, place Bellecour.

L’appel est notamment relayé par la fédération du Rhône du Parti communiste français : "Face à des conditions d’apprentissage dégradées, des bâtiments vétustes, face à la sélection après le bac, les jeunes demandent des moyens.". La fédération invite alors "tous les citoyen·ne·s qui se sentent concerné·e·s à se mobiliser et à échanger avec les jeunes et étudiant·e·s qui manifestent".

L'annonce de cette journée de mobilisation intervient après une semaine marquée par plusieurs blocus et rassemblements dans les lycées de la métropole lyonnaise.

À noter que de nombreux établissements restent fermés ce lundi. À l'échelle nationale, les cours seront suspendus dans 400 à 500 d'entre eux, d'après le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray.

Au cœur des revendications : les conditions d’enseignement, le manque de personnels, les classes surchargées et l’état de certains établissements. Les jeunes demandent également une évolution du système d’orientation et notamment de Parcoursup.

30 établissements étaient impactés dans le Rhône vendredi

Vendredi 2 octobre, 30 établissements du Rhône avaient été impactés par la mobilisation, d'après les chiffres communiqués par la préfecture. Aussi, 138 personnes, essentiellement mineures, avaient été interpellées et placées en garde à vue, selon le parquet de Lyon.

De son côté, le maire de Lyon Grégory Doucet a appelé à la "désescalade" et au "dialogue" avec les lycéens, tout en distinguant la mobilisation et les violences commises en marge de certains rassemblements.