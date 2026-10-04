Run in Lyon : Les 36 000 coureurs ont fait vibrer la ville

Ce dimanche 4 octobre a eu lieu la Run in Lyon. Au programme : marathon, semi, 10 km et run solidaire, dans une ambiance de folie.

"Allez Caro !", "Vas y Antoine !". Les encouragements fusent dans les rues de Lyon. Ce dimanche 4 octobre a lieu la Run in Lyon. Quatre parcours sont proposés, tous au départ de Vieux Lyon-Palais de Justice : le marathon (42,195 km), le semi (21,0975 km), le 10 km, et le run solidaire (5 km).

À un kilomètre de l'arrivée du marathon et du semi. Photo Lisa Pillaud

Au total, plus de 36 000 coureurs étaient attendus, dont 17 000 coureurs inscrits au semi-marathon, un record cette année. Et ils pouvaient compter sur le soutien des nombreux supporters tout au long du parcours.

Les supporters sont venus avec des pancartes d'encouragements. Photo Lisa Pillaud

Photo Lisa Pillaud

"Avoir des gens qui encouragent tous le long, c'est top", reconnaît Ludivine, venue de l'Allier pour faire la course. Pour Claire, ces encouragements lui ont donné de l'énergie, surtout à la fin : "L'arrivée dans la ville était cool avec tout ce monde, ça m'a remotivée !".

Certains supporters n'hésitent pas à regarder la localisation de leurs proches sur le téléphone pour voir quand ils vont passer devant eux. "Il arrive, il arrive ! Il est au bout du pont", crie Julien, prêt à encourager son ami.

"C'est un mélange d'encouragements et d'énergie débordante"

La course est ainsi reconnue pour son ambiance particulièrement bonne et beaucoup de coureurs délaissent leur chrono pour le divertissement. "L'ambiance est cool", se réjouit Malo. Le jeune homme a déjà fait le semi l'an passé et est revenu cette année avec trois amis novices. Il admet : "J'étais plus là en soutien émotionnel". De son côté, Gwen reconnaît qu'il n'a pas vraiment pris le temps de s'entraîner cet été et est là davantage pour l'animation : "Je l'ai fait pour le fun".

Les coureurs ont échappé à la pluie. Photo Lisa Pillaud

Les coureurs ont aussi eu la chance d'échapper au mauvais temps. Erick est carrément venu de Norvège avec deux amis pour participer à la course : "C'était super ! C'est un mélange d'encouragements et d'énergie débordante". Une énergie qui lui a d'ailleurs permis de battre son record personnel sur le marathon.

Il a également beaucoup aimé le parcours : "On passe dans des parcs, c'est très vert". Même son de cloche du côté d'Elisa qui participait à la Run in Lyon pour la première fois : "Le tracé est vraiment pas mal".

Des départs différés

Autre point apprécié par les participants : les départs différés. Organisés grâce à un système de sas, les premiers départs pour le marathon et le semi ont eu lieu à 8 h 15, et les derniers pouvaient aller jusqu'à 9 h 31. Cela a permis à chacun de partir dès le début à son rythme et éviter d'être bousculé.

Dans l'un des sas pour le semi-marathon. Photo Vincent Guiraud

Des personnes servaient de référence pour le temps. Photo Lisa Pillaud

Si la bonne ambiance prime, certaines performances sont toutefois à noter. Âgé de 27 ans, Bastien Augusto, a remporté le semi en 1 h 03’15. Chez les femmes, c'est Anaïs Quemener qui s'est imposée en 1 h 13’58. Du côté du marathon, les grands vainqueurs ont été Alexis Garod en 2 h 23’44 et Anne-Sophie Chaume en 2 h 47' 50.

Enfin, sur le 10 km, après sa victoire l'an passé, Matis Boucard a réalisé un doublé en s'imposant de nouveau cette année en 30 min 11'. Et la première féminine à franchir la ligne d'arrivée a été Laurina Arche (35 min 31').