Running, trail : quel coureur êtes-vous ?

À Lyon, chacun court à sa manière. Pour le plaisir, le chrono ou le dénivelé, trois profils, trois façons d’arpenter la ville.

À Lyon, il y a presque autant de façons de courir que de coureurs. Certains enfilent leurs baskets pour décompresser, d’autres pour grappiller quelques secondes sur leur record, quand les derniers ne jurent que par les côtes et le dénivelé. Entre plaisir, performance et goût de l’aventure, voici trois portraits, forcément un peu caricaturaux, de runners que l’on croise sur les quais, dans les parcs et les pentes lyonnaises.

Image réalisée avec IA

Elle court d’abord pour se vider la tête, respirer. Pas vraiment obsédée par le chrono, elle adapte son allure à son humeur, s’arrête volontiers pour une belle vue et considère qu’une sortie doit avant tout faire du bien. Cela ne l’empêche pas de regarder sa montre à l’arrivée. La photo est postée, la trace Strava aussi, avec si possible un petit record personnel. Elle ne court pas pour la performance… mais aime quand même beaucoup quand les autres savent qu’elle a performé.

Pour lui, chaque sortie est un entraînement. Il suit ses stats de près, connaît ses allures par cœur et planifie ses semaines comme un pro. Fractionné, seuil, récup, rien n’est laissé au hasard. Sa montre GPS est consultée plus souvent que l’heure et une sortie non enregistrée n’a au fond jamais vraiment existé. Il analyse ses chronos, compare ses segments et traque le moindre progrès. La course à pied, c’est son dépassement de soi. Et quand il bat son record perso, Strava est généralement au courant avant ses proches.

Elle ne tient pas en place. Escaliers, parcs, sentiers, pentes… Tout est terrain de jeu. À Lyon, elle préfère les montées qui piquent aux longues lignes droites et transforme volontiers un simple footing en parcours d’obstacles. Fourvière, Croix-Rousse ou petites rues escarpées, plus ça grimpe, plus elle s’amuse. Elle cherche l’aventure en ville, collectionne les kilomètres et surtout le dénivelé. Le Lyon Urban Trail ? Évidemment coché dans son calendrier, presque une fête nationale.

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