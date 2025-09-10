À Caluire-et-Cuire, 106 nouveaux logements sociaux inaugurés

Une nouvelle résidence a été inaugurée à Caluire-et-Cuire. (@DR)

Lyon Métropole Habitat a inauguré jeudi 4 septembre la résidence Octavie Choux, 106 nouveaux logements sociaux au cœur du quartier Montessuy Pasteur à Caluire.

106 nouveaux logements sociaux ont été inaugurés à Caluire-et-Cuire jeudi 4septembre dans le quartier Montessuy Pasteur.

Conçue par AFAA architecture et livrée en juin, la résidence s’organise autour d’un jardin central, préservant platanes et galerie souterraine du XIXe siècle. Fidèle à "l’esprit cité-jardin d’origine, mais dans une version contemporaine", elle illustre la volonté de concilier qualité architecturale et végétalisation.

Lire aussi : Après la sanction, un premier permis de construire délivré par la préfète du Rhône à Caluire-et-Cuire

"Des logements sociaux de qualité, tout en contribuant à la requalification urbaine et à la mixité sociale"

Le programme s’inscrit dans l’opération de renouvellement urbain menée depuis 2012 par LMH, la Ville et la Métropole. D’un coût de 21,6 millions d’euros, il comprend 29 logements adaptés au vieillissement et deux futurs commerces.

"La totalité du béton issu des démolitions a été recyclé", souligne LMH. Pour sa présidente, "cette opération illustre notre engagement à proposer des logements sociaux de qualité, tout en contribuant à la requalification urbaine et à la mixité sociale".

Pour mémoire, Caluire fait partie des communes du Rhône qui se sont vues retirer leur compétence d'urbanisme début 2024 par les services de l'État en raison de carences en logements sociaux. Début 2025, la DDT du Rhône indiquait que le nombre d’agréments de logements sociaux est passé de 22 % (dernier contrôle triennal) à 80 % des objectifs triennaux visés, dans les communes concernées.

Lire aussi : Logements sociaux : Caluire, Tassin… ces villes vont perdre leurs compétences d’urbanisme