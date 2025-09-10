Actualité
Schneider Electric (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)

Schneider Electric va fermer deux sites en Drôme et Ardèche, 126 emplois menacés

  • par La Rédaction avec AFP

    • Deux sites de Schneider Electric employant 126 personnes vont fermer à la "mi-2027" en Ardèche et dans la Drôme, à cause d'une "baisse continue" de la production, a annoncé mercredi une porte-parole du groupe à l'AFP.

    La direction a dévoilé mardi un "projet de redéploiement à horizon mi-2027" dans lequel les activités de production de Privas, où travaillent 113 collaborateurs, "seraient localisées sur le site de Carros", dans les Alpes-Maritimes, a précisé Andrée Clar, porte-parole de Schneider Electric.

    Quant aux activités du site logistique de Montélimar, qui emploie 13 personnes, elles "seraient confiées à un partenaire externe", a-t-elle ajouté, confirmant une information de la radio locale Ici Drôme Ardèche.

    "On ne comprends pas pourquoi"

    La filiale du groupe, Construction électrique du Vivarais (CEV), spécialisée dans la fabrication et la distribution de pièces de rechange pour des gammes d'onduleur, dont Schneider Electric a cessé la commercialisation, "connait une baisse continue et marquée de ses volumes de production et la tendance va se poursuivre dans les années à venir", a justifié Andrée Clar.

    "On ne comprend pas pourquoi" cette décision a été prise, "on n'accepte pas", a déploré Carlos Marques, délégué syndical Force Ouvrière chez CEV. Selon lui, l'annonce a suscité "l'effondrement et l'étonnement" chez les salariés. Les premiers départs sont prévus "à partir du printemps 2026" selon cette même source syndicale.

    "CEV s'engage à proposer à chaque collaborateur impacté au moins un poste de reclassement au sein du groupe sur le territoire français ou à défaut de trouver la solution la mieux adaptée à sa situation personnelle et professionnelle", a assuré le groupe.

    Schneider Electric a connu la plus forte hausse du CAC 40 (3,60%) à la clôture du lundi 8 septembre.

