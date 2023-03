La Métropole de Lyon investit 7 millions d'euros pour se protéger des inondations

La Métropole de Lyon va améliorer le système d'endiguement du secteur de Villeurbanne Saint-Jean et Vaulx-en-Velin pour être en mesure de faire face à des crues plus importantes.

"Le secteur Villeurbanne Saint-Jean et Vaulx-en-Velin est soumis de manière historique à un risque d'inondation par crue du Rhône", explique la Métropole de Lyon qui va investir, avec l'Etat, sept millions d'euros pour rénover les digues du secteur d'ici 2028.

Crédit : Métropole de Lyon

Selon une étude de dangers réalisée en 2021, plus de 80 000 personnes pourraient être impactées dans les communes de Villeurbanne, Décines Charpieu et Vaulx-en-Velin en cas de crue majeure.

80 000 personnes impactées en cas de crue majeure

La Métropole, devenue gestionnaire des digues communales et intercommunales situées dans l'agglomération en 2018, souhaite ainsi rénover ces digues afin d'être en mesure de faire face à une crue bicentennale. Les dispositifs actuels protègent les secteurs Villeurbanne Saint-Jean et Vaulx-en-Velin d'une crue trentennale, soit une protection inférieure d'un peu plus d'un mètre.

En 2022 déjà, la digue Duclos a été reconstruite et élargie pour augmenter son niveau de performance. A l'automne 2023, l'ancienne digue communale de l'Epi à Vaulx-en-Velin, qui ne fait plus partie du système d'endiguement, sera "mise en transparence". Quatre ouvertures seront créées pour laisser passer l'eau.

La rue du Canal réaménagée

En 2025 et 2026, le ruisseau de la Rize à Vaulx-en-Velin sera "découvert". Circulant actuellement dans un canalisation qui limite son écoulement, notamment cas de cure, il sera remis à ciel ouvert pour éviter son débordement. De 2025 à 2027, la digue Saint-Jean de Villeurbanne, fortement fragilisée, sera dévégétalisée, déconstruite et reconstruite six mètres plus loin, vers l'intérieur du quartier à hauteur de la Zone d'aménagement concerté (ZAC).

Projet digue Saint-Jean à Villeurbanne. Crédit : Métropole de Lyon

La rue du Canal sera ainsi réduite pour limiter la circulation aux piétons et vélos, laissant toutefois l'accès à la résidence Saint-Jean en voiture. Enfin, les digues du Fontanil et des Eaux bleues seront réhaussées de 2026 à 2028.