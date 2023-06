Lyon BD : "Nous vivons une crise de croissance"

Le 18e festival Lyon BD se tient du 9 au 11 juin dans un format plus modeste que prévu. Son directeur, Nicolas Piccato, s'explique dans "6 minutes chrono".

Pour sa 18e édition, le Lyon BD Festival, qui fait partie des cinq premiers festivals de bande dessinée en France, se tient sous un format plus modeste avec, notamment, la disparition des stands des maisons d'édition au Palais de la Bourse. "On est sur une édition un peu plus limitée, confirme Nicolas Piccato, directeur artistique du festival depuis 2021. Au lieu de 200 auteurs, on en a qu'une centaine. Il s'agit d'un changement essentiel." D'une "crise de croissance".

Une année de transition

En réalité, poursuit Nicolas Piccato, "on ne l'appelle plus festival mais saison". Tout le mois de juin est donc consacré à la bande dessinée. Le off et le in, qui existaient déjà, s'amalgament donc pour former la "Saison de la BD 2023".

Repères Lyon BD

- 400 000 euros (et des subventions de la Ville de Lyon, de la Métropole de lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes)

- 4 personnes équivalent temps plein



Saison Lyon BD

Du 1er au 30 juin 2023

Métropole de Lyon



Week-end BD

> Hôtel de Ville

8 et 9 juin 2023

> Collège Graphique

10 et 11 juin 2023

> Théâtre Comédie Odéon

10 juin 2023

> Cinéma Comoedia

10 juin 2023

> Fnac

9 et 10 juin 2023

> Institut culturel italien

8 juin 2023

> Goethe-Institut

10 juin 2023

> Parcours librairies

10 juin 2023

> Parcours musées

10 et 11 juin 2023

Le festival Lyon BD se réinvente donc. Notamment à travers le nouveau Collège Graphique (13, rue de Flesselles, 1er), un lieu interdisciplinaire qui accueille des lieux d'exposition, une salle de médiation, des auteurs, des ateliers, ainsi que les bureaux de Lyon BD. La bande dessinée a un nouveau lieu pérenne à Lyon, "ce qui manquait".

"L'idée d'un chaos créatif"

En toile de fond de cette mutation, l'idée d'un "chaos créatif". "L'idée, c'est de continuer à grossier et d'avoir des événements en permanence autour de la BD".