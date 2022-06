Marie-Charlotte Garin, candidate Nupes qualifiée au second tour des législatives dans la 1re circonscription, est l'invitée de 6 minutes chrono.

Marie-Charlotte Garin (Nupes) a viré en tête dans la 3e circonscription du Rhône au soir du premier tour et aborde le second tour en ballottage favorable face à la candidate Ensemble Sarah Peillon. “La 3e circonscription s’ancre à gauche élection après élection”, se réjouit la candidate Nupes. Pour elle, les bons scores de l’union de la gauche dans les quatre circonscriptions lyonnaises valident l’action de la municipalité écologiste : “ça envoie un message clair que Lyon et la métropole ont été des laboratoires de l’union de la gauche. Les Lyonnais ont pu voir ce que ça donnait quand on change la vie des gens avec des politiques publiques écologistes et de gauche”.

En ballottage favorable après le premier tour, Marie-Charlotte Garin s’imagine des réserves de voix chez les abstentionnistes. “Le fait que l’on soit aussi montre l’envie des Français et des Françaises d’avoir une alternative à la Macronie après cinq ans de casse sociale, d’inaction climatique et de sentiments d’humiliation pour certains. Il faut que les gens se mobilisent pour que l’on propose un projet désirable pour tous et toutes”, poursuit la candidate écologiste à Lyon.