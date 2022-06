Inès Touil, âgée de 14 ans avait disparu depuis le jeudi 2 juin quand elle a dit à sa famille qu'elle retournait en cours vers 13h15. Mais, elle ne s'est pas présentée au collège, qui a prévenu la famille. Pour rappel, l'adolescente était partie sans son téléphone et sans moyen de paiement ou argent. Elle aurait pris quelques vêtements et il est envisagé qu'elle soit partie à Nice.

Lundi 13 juin, la DDSP indique avoir retrouvé la jeune fille saine et sauve grâce à l'appel à témoins lancé 4 jours après sa disparition.

📢 [#AppelàTémoins TERMINÉ]

Inès a été retrouvée saine et sauve grâce à votre mobilisation et vos nombreux partages.

➡️ Merci de ne plus relayer la photo et l'appel à témoins la concernant. pic.twitter.com/ZZTLmcAvFi

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) June 13, 2022