Pas de détention provisoire pour les 13 interpellés de la manifestation du 23 mars à Lyon

Dix des 13 personnes interpellées jeudi 23 mars en marge de la manifestation contre la réforme des retraites font l'objet de poursuites judiciaires.

Jeudi 23 mars, la manifestation à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites avait été émaillée de violences, principalement en tête de cortège. 13 personnes avaient été interpellées.

Trois personnes interdites de paraître dans le Rhône

Parmi elles, trois personnes ont été laissées libre à l'issue de la garde à vue, détaille le parquet de Lyon à Lyon Capitale. Trois autres ont été sanctionnées d'un stage de citoyenneté et d'une interdiction de paraître dans le Rhône pendant six mois pour rébellion et dégradations volontaires.

Six individus suspectés de jets de projectiles contre les forces de l’ordre et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations seront jugés les 26 avril et 23 mai prochain. Le procureur avait requis leur placement en détention provisoire, refusé par le juge des libertés et de la détention.

Enfin un mineur sera jugé devant le tribunal des enfants.