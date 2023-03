Alexandre Vincendet, député LR du Rhône, appelle une nouvelle fois à former une coalition avec Renaissance à l'Assemblée nationale.

Les Républicains n'en finissent plus de se déchirer autour de la réforme des retraites. Alors que certains députés de droite ont voté la motion de censure, lundi dernier, Alexandre Vincendet, président de la fédération LR du Rhône, propose, lui, à l'inverse de constituer une coalition avec la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. "Les Républicains sont un groupe pivot. Nous devrions pouvoir impulser l'ensemble des textes de lois mais nous sommes tellement divisés que nous n'en tirons aucun avantage. Les gens ne savent plus où se situent les Républicains", déplore Alexandre Vincendet.

Le député et ancien maire de Rillieux-la-Pape se pose aussi en défenseur de la réforme des retraites : "nous l'avons tous défendu. On sait qu'il faut réformer. Je préfère voter une réforme impopulaire et faire en sorte que dans dix ans on me reproche de ne pas avoir sauvé notre système de retraite".