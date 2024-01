Lyon : la procédure d'extradition du mafieux pizzaïolo sera rejugée

Alors que la cour d'appel de Lyon avait décidé d'extrader le mafieux Edgardo Greco vers l'Italie, la Cour de cassation a cassé cette décision sur un point de procédure.

Ce mardi, la Cour de cassation a annulé la décision d'extradition du membre présumé de la mafia calabraise Edgardo Greco, arrêté à Saint-Etienne où il était devenu pizzaïolo après 16 ans de cavale. La procédure a été renvoyée devant la justice lyonnaise pour qu'elle soit jugée de nouveau rapporte l'AFP.

David Metaxas, conseil de l'Italien de 64 ans va déposer dès demain "une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire", dans l'attente du nouveau jugement de la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation a annulé la décision de la chambre de l'instruction de cette la juridiction car l'un des trois magistrats ayant statué n'était pas présent lors de l'audience fin mars.

Fugitif, qualifié de "dangereux" par Interpol, Edgardo Greco s'était échappé lors d'une garde à vue et faisait l’objet depuis 2014 d’un mandat d’arrêt international. Il est considéré comme co-responsable de l’embuscade qui a coûté la vie à deux frères "Stefano et Giuseppe B. qui voulaient une plus grande autonomie et considération dans le milieu des clans de Cosenza", selon un communiqué des carabiniers italiens.

