Lyon : elle retrouve sur Le Bon Coin son casque de coiffure volé

La gérante d'un salon de coiffure avait été cambriolée mi-octobre. En surfant sur le site Le Bon Coin, elle a reconnu le casque de coiffure qu'on lui avait volé. L'homme qui a posté l'annonce a été interpellé.

Le 19 octobre, un salon de coiffure est cambriolé dans le 9e arrondissement de Lyon. Un casque de coiffure est alors volé. Plus tard, la gérante du salon découvre ce même casque en vente sur le site Le Bon Coin. Les enquêteurs sont informés et remontent jusqu'à l'homme qui a posté la petite annonce, un Lyonnais de 18 ans. Il a été interpellé ce lundi et auditionné. Il explique avoir agi pour le compte d'une autre personne dont il n'a pas donné l’identité. Il a été laissé libre et l'enquête se poursuit.