C’est quoi la légionellose, cette maladie qui a causé trois décès en Auvergne-Rhône-Alpes depuis juin ?

Depuis le 1er juin, 46 cas de légionellose ont été déclarés en Savoie. Trois personnes sont décédées, tandis que les autorités sanitaires cherchent toujours à déterminer l’origine de cette série de contaminations.

Entre le 1er juin et le 14 août, 46 cas de légionellose ont été signalés aux autorités sanitaires, indique l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué paru ce mardi. Parmi eux, 39 personnes résident en Savoie et sept y avaient séjourné. Les personnes touchées sont âgées de 26 à 91 ans.

La maladie a nécessité une hospitalisation pour 44 d’entre elles, principalement en raison de problèmes respiratoires. Trois décès sont à déplorer. Les trois victimes étaient âgées de plus de 80 ans. Selon l’ARS, ce serait lié à une contamination du réseau d’eau privé.

Une bactérie présente dans l’eau

La légionellose est une infection pulmonaire provoquée par des bactéries présentes dans l’eau. La contamination intervient lorsqu’une personne inhale de fines gouttelettes d’eau contaminée, notamment sous forme d’aérosols. Douches, douchettes, bains à remous ou spas sont les sources les plus fréquentes. Boire de l’eau du robinet ne présente pas de risque. La légionellose n’est pas contagieuse et ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre deux et dix jours après l’exposition. Une forte fièvre et une toux importante peuvent apparaître, avec parfois des troubles gastro-intestinaux chez les personnes âgées. Dans les formes plus sévères, des difficultés respiratoires peuvent survenir.

Face à cette multiplication des cas dans la région, des investigations épidémiologiques et environnementales sont menées par l’ARS et Santé publique France, en lien avec plusieurs services de l’État et le Centre national de référence. "À ce stade, ces investigations n’ont pas permis d’identifier de manière certaine la source de contamination", indique l’ARS.

En cas de forte fièvre accompagnée d’une toux importante ou de difficultés respiratoires, il est recommandé de consulter rapidement un médecin. En cas d’indisponibilité ou de doute, appelez le 15.

#Légionellose | ⚠️ Hausse inhabituelle des cas en Savoie.



🤒 Toux importante + forte fièvre + difficultés à respirer : consultez votre médecin. En cas d’indisponibilité 📞15.



🔎 Des investigations sont en cours pour identifier l’origine. @Prefet73



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