Le militant d'extrême droite, Yvan Benedetti, a été condamné ce mardi à payer une amende de 10 000 € et verser 15 000 € de dommages et intérêts à l'avocat lyonnais David Metaxas, qu'il avait insulté.

Le 20 janvier dernier, Me David Metaxas, alors conseil de Youcef Tebbal, condamné à 12 ans de prison pour avoir renversé et trainé mortellement Axelle Dorier, le 19 juillet 2020, avait été victime d'une campagne de haine menée par l'extrême droite.

Le conseil, très médiatique et actif sur le réseau social Twitter sur lequel il publie les verdicts de ses plus illustres dossiers, reçoit des centaines de messages, appels et courriels, tous plus fleuris les uns que les autres. Parmi eux, le post Twitter de l'ancien président du mouvement pétainiste l'Œuvre française - jusqu'à sa dissolution en 2013 - Yvan Bendetti, insultant l'avocat de "voyou" et de "raclure".

Lire aussi : Le porte-parole des identitaires à Lyon condamné à 800 euros d'amende

10 000 € d'amende, 15 000 € de dommages et intérêts

Le 16 mai dernier, le procureur Alain Grellet avait alors requis une amende de 10 000 € à l'encontre du militant, faisant preuve d'une grande fermeté. A l'époque, David Metaxas avait salué "un message extrêmement fort".

Ce mardi, le tribunal a déclaré Yvan Benedetti coupable d'injures publiques. Suivant les réquisitions du ministère public, les magistrats ont condamné l'ancien président de l'Oeuvre française à payer 10 000 € d'amende ainsi qu'à verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts à Me Metaxas. "Un record en la matière", se félicite d'ailleurs le conseil, qui reversera les 15 000 € de dommages et intérêts à l'Union des jeunes avocats "qui a pour vocation de défendre les jeunes avocats dans l'exercice de leur profession".

Lire aussi : Affaire Rieu-Benzema : un procès coup de pub pour le militant d'extrême droite