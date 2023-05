Un sénateur "Reconquête!" jugé pour injures contre l'avocat David Metaxas

[Info Lyon Capitale] Le sénateur "Reconquête!", Stéphane Ravier, sera jugé à Lyon le 20 juin pour injures à l'encontre de l'avocat David Metaxas. Il l'avait qualifié de "raclure" après le verdict de l'affaire Axelle Dorier.

L'histoire débute lorsque, le 20 janvier, Youcef Tebbal, client de Me David Metaxas, est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et traîné mortellement Axelle Dorier, le 19 juillet 2020. Le verdict fait l'effet d'une bombe, les réseaux identitaires et d'extrême-droite finissant d'instrumentaliser l'affaire, (comme ils l'ont fait depuis le 19 juillet 2020), pour fustiger une justice "laxiste", complice d'un "francocide".

Une vague de cyberharcèlement

Si plusieurs journalistes - dont notre reporter - sont les cibles d'insultes, menaces et harcèlement, l'avocat de Youcef Tebbal, David Metaxas est au cœur des actions de cyberharcèlement menées par l'extrême-droite et notamment organisées via des groupes "Discord". Parmi les centaines de messages, courriels et appels reçus, se trouvent les tweets et posts Facebook d'un membre du parti d'Eric Zemmour, "Reconquête!".

Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal de Marseille écrit ainsi le 21 juillet au matin, réagissant aux déclaration de Me Metaxas dans nos colonnes : "Y a-t-il pire raclure que cet avocat ?" Le tweet, tout comme le post Facebook sont aujourd'hui toujours en ligne. Le premier a été vu par près de 50 000 personnes. Si le conseil a malheureusement l'habitude de recevoir des messages désagréables, le contexte particulier de cette vague de harcèlement l'a poussé à déposer plainte pour "montrer qu'il n'y a aucune impunité".

Il précise d'ailleurs dans sa plainte, adressée le 31 janvier au procureur de la République de Lyon : "il semble que ces injures aient comme point d'origine les publications Twitter et Facebook de Monsieur Stéphane Ravier." Le sénateur sera donc jugé le 20 juin en chambre presse du tribunal judiciaire de Lyon. L'avocat lyonnais sera représenté par Me Alain Jakubowicz.

A noter que le militant d'extrême-droite, Damien Rieu, sera jugé le même jour pour "diffamation" à l'encontre du footballeur brondillant, Karim Benzema.

