Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat

Aucun blessé n’a été signalé jeudi soir après plusieurs coups de feu tirés depuis un véhicule, dans un secteur marqué par les rivalités liées au trafic de stupéfiants.

Le boulevard Ambroise-Croizat, à Vénissieux, a de nouveau été le théâtre de violences armées jeudi 18 septembre au soir. Vers 22 h 45, plusieurs coups de feu ont retenti devant le numéro 33 indique Le Progrès. Selon des témoins, ils auraient été tirés depuis une berline noire, qui a pris la fuite.

Sur place, les policiers n’ont retrouvé ni douilles ni traces de sang. Aucun blessé n’a été recensé. Un peu plus tard dans la soirée, un véhicule correspondant à la description donnée par les riverains a été découvert incendié à Chaponnay.

Ces tirs s’inscriraient dans le cadre d’affrontements entre groupes rivaux liés au trafic de stupéfiants, qui cherchent à contrôler ce secteur du sud lyonnais. La semaine dernière, la barrière d’une résidence du boulevard avait été dégradée. Deux suspects ont été interpellés mardi 16 septembre à la suite de ces faits.