Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat

  • par La rédaction

    • Aucun blessé n’a été signalé jeudi soir après plusieurs coups de feu tirés depuis un véhicule, dans un secteur marqué par les rivalités liées au trafic de stupéfiants.

    Le boulevard Ambroise-Croizat, à Vénissieux, a de nouveau été le théâtre de violences armées jeudi 18 septembre au soir. Vers 22 h 45, plusieurs coups de feu ont retenti devant le numéro 33 indique Le Progrès. Selon des témoins, ils auraient été tirés depuis une berline noire, qui a pris la fuite.

    Sur place, les policiers n’ont retrouvé ni douilles ni traces de sang. Aucun blessé n’a été recensé. Un peu plus tard dans la soirée, un véhicule correspondant à la description donnée par les riverains a été découvert incendié à Chaponnay.

    Ces tirs s’inscriraient dans le cadre d’affrontements entre groupes rivaux liés au trafic de stupéfiants, qui cherchent à contrôler ce secteur du sud lyonnais. La semaine dernière, la barrière d’une résidence du boulevard avait été dégradée. Deux suspects ont été interpellés mardi 16 septembre à la suite de ces faits.

    à lire également
    Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
    Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : de nouveaux tirs sur le boulevard Ambroise-Croizat 18:01
    Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
    Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions 17:26
    Siège social GL Events
    Lyon : GL Events signe un contrat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan 16:50
    Miroir Miroir ephad
    "Miroir Miroir" : quand des résidents d'EHPAD lyonnais participent à la Biennale de la Danse 16:05
    Un journaliste blessé par un projectile en manifestation à Lyon : la police mise en cause 15:25
    d'heure en heure
    "Lyon a besoin d’un maire capable de rassembler largement" : l'UDI se range derrière Aulas 14:55
    Les Mascareignes
    Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène 14:10
    Un premier foyer de dermatose nodulaire bovine détecté dans le Rhône 13:31
    Sans titre, Maxwell Alexandre (Brésil)
    Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif 12:55
    Karavel, un festival qui défend les artistes hip-hop 12:10
    Aux Célestins, Marc Lainé, auteur et metteur en scène majeur 11:31
    Rhône : fermetures et déviations prévues sur plusieurs départementales 10:55
    L'OL dévoile un nouveau maillot inspiré de la culture skate à Lyon 10:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut