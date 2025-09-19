Actualité
Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule
Sécheresse en Isère : levée partielle des restrictions

  • par La rédaction

    • Après plusieurs semaines de précipitations supérieures aux normales saisonnières, la préfecture de l’Isère allège les mesures de restriction d’eau, tout en maintenant des limitations dans certains secteurs.

    La situation hydrologique du département s’est améliorée grâce aux pluies régulières tombées ces quinze derniers jours. Conséquence, plusieurs bassins versants passent du niveau d’alerte au simple stade de vigilance sécheresse.

    "Notre territoire a bénéficié de précipitations régulières et d’un cumul déjà supérieur aux normales du mois de septembre", note la préfecture dans son communiqué du 19 septembre. Les restrictions sont donc levées sur les secteurs Isle Crémieu, Paladru-Fure, Trièves-Matheysine, Belledonne, Oisans-Bonne ainsi que sur les eaux superficielles de Chambaran.

    En revanche, certaines zones restent sous surveillance renforcée. Les eaux souterraines des Chambaran, les massifs de Chartreuse-Guiers et du Vercors ainsi que le bassin de Bièvre-Liers-Valloire demeurent placés en alerte. Dans ces territoires, les interdictions d’arrosage, de remplissage de piscines ou de lavage de véhicules à domicile continuent de s’appliquer.

    Ces mesures "visent à préserver la ressource en eau dans le contexte du changement climatique et de son impact grandissant sur les milieux aquatiques", rappelle la préfecture.

