Dernier vestige de l'ancien camp militaire de Sathonay-Camp, l'Hôtel de Commandement sera bientôt transformé en un lieu de vie partagé entre logements, médiathèque et services d'utilité publique.

Véritable témoin du patrimoine militaire métropolitain, l'Hôtel de Commandement de Sathonay-Camp devrait prochainement subir un vaste chantier de réaménagement. Inauguré en 1936, rue de la République, l'établissement a déjà subi plusieurs travaux de modification dans les années 1960. Racheté par la Métropole en 2007 dans le cadre du projet de la ZAC Castellane, le bâtiment vacant sera prochainement transformé en un lieu de vie séparé entre logements, médiathèque et service d'utilité publique.

Entrepris par la Métropole de Lyon et confié au promoteur immobilier Promeval, le projet prévoit un programme de réhabilitation de 31 logements du T1 au T5, dont cinq appartements en BRS (bail réel solidaire). Mais aussi un socle actif, composé d'une médiathèque municipale et de services publics. 26 places de stationnement et des espaces verts seront également créés sur site.

Le président de la Métropole, Bruno Bernard, était présent sur place pour découvrir le projet de réhabilitation auprès des architectes.

"Retrouver l'éclat d'autre fois"

Le projet repose sur un équilibre entre respect du patrimoine et apport de touches contemporaines : "Le travail mené sur ce bâtiment c'est vraiment de lui redonner son image d'origine des années 30", explique Emmanuelle Andreani, architecte du projet. Pour cela, plusieurs éléments tirés du passé du bâtiment seront restitués lors de la réhabilitation. Entre autres : l'horloge historique disposée au centre de l'Hôtel et les couronnements supérieurs, tous deux supprimés lors de la première rénovation de la bâtisse.

L'écusson aujourd'hui accroché sur le centre de l'Hôtel sera quant à lui installé sur le parvis : "Ce sont des détails qui comptent énormément puisqu'ils représentent vraiment l'identité de notre commune", souligne Damien Monnier, maire de Sathonay-Camp. "Ce projet présente une innovation architecturale, il redonne vie à un patrimoine vacant", ajoute Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Les trois escaliers centraux et certaines tapisseries gardées plus ou moins intactes seront également conservées en mémoire du lieu.

Du studio au cinq pièces

Malgré la complexité du projet, liée à la structure de la bâtisse pensée pour accueillir l'état major et l'infirmerie de l'ex-camp militaire, le corps du bâtiment sera conservé : "Au début nous avions parlé de démolir le bâtiment, mais je suis heureux que nous ayons pu trouver cette solution pour ce patrimoine", se félicite Bruno Bernard.

Des murs seront néanmoins détruits pour permettre la construction de logements indépendants allant du studio au T5 : "Les typologies des appartements sont orientées par les murs porteurs donc ça donne des tailles d'appartements assez différentes", explique l'architecte du groupe Promoval. Du simplex au duplex, les différents logements seront ainsi répartis entre le deuxième étage existant, et le futur couronnement prévu dans les travaux.

Parmi les 31 logements, cinq appartements seront proposés en bail réel solidaire (BRS), soit deux fois moins cher que le prix d'origine : "Cela va permettre à des habitants de devenir propriétaires là où il ne l'aurait jamais pu", affirme Bruno Bernard. Venant tout juste d'être nommé lauréat, le groupe Promoval n'a pour l'heure pas indiqué le calendrier des travaux.