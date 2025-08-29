Actualité
Le Groupe Scolaire Niki de Saint-Phalle accueillera ses premiers élèves à la rentrée.

Villeurbanne : L'école Niki-de-Saint-Phalle ouvre ses portes à Grandclément

  • par La rédaction

    • La nouvelle école Niki-de-Saint-Phalle à Villeurbanne accueillera ses premiers élèves à la rentrée.

    Le nouveau groupe scolaire de 20 classes accueille ses premiers élèves en septembre à l'angle de l'avenue Paul-Krüger et de la rue des Fleurs dans le quartier Grandclément. L'établissement se compose de deux bâtiments distincts : une école élémentaire de 12 classes sur trois niveaux et une maternelle de 8 classes sur deux niveaux.

    L'ensemble intègre également un restaurant scolaire, un espace culturel conçu selon le concept des "minimixes" et un logement de gardien. Les 2 240 m² de cours bénéficient d'espaces de pleine terre avec une végétation dense pour créer des îlots de fraîcheur. L'architecture sobre reprend le principe des sheds - toitures à redans vitrées des anciennes usines - en référence au passé industriel du site.

    La construction privilégie une démarche environnementale avec des matériaux biosourcés et un contrôle des apports solaires. L'État a subventionné le projet à hauteur de 300 000 euros via la DSIL, tandis que la Métropole de Lyon a apporté 500 000 euros.

    Le chantier, confié au groupement Insolites Architecture-Demathieu Bard Bâtiment-IDEX, s'est déroulé entre début 2024 et mi-2025. Le projet urbain prend en charge près de 60% des classes du groupe scolaire.

